Personnellement, je ne suis pas vacciné et le voyage en Australie n’était pas envisageable pour moi", a déclaré le joueur de 30 ans dans un entretien accordé vendredi à Pierre-Hugues Herbert ne fera pas la tournée australienne au début de l'année 2022 et manquera donc le premier tournoi du Grand Chelem de la saison (du 17 au 30 janvier). Le récent vainqueur du Masters en double avec Nicolas Mahut a justifié sa décision par le fait qu'il n'est pas vacciné contre le Covid-19. "", a déclaré le joueur de 30 ans dans un entretien accordé vendredi à L'Alsace

Ad

"Je fais donc comme je peux, a-t-il ajouté. Mais, de par mon classement en simple, c’est peut-être un mal pour un bien de commencer par des plus petits tournois, ici en Europe. Mais c’est sûr qu’à partir du moment où je ne pouvais pas y aller sans être vacciné, ça compliquait forcément les choses. Et il n’y a pas que l’Australie. Aujourd’hui, il y a les Etats-Unis, l’Autriche... C’est une thématique assez complexe qui prend énormément de place. Mais oui, pour ma part, c’est un choix personnel de ne pas me faire vacciner."

Open d'Australie L'organisation est formelle : "Aucune exemption médicale n'a été accordée pour le moment" HIER À 09:08

L'organisation de l'Open d'Australie reste inflexible

Open d'Australie Pas de passe-droit : Tennis Australia assure que personne ne pourra contourner les règles 08/12/2021 À 10:58