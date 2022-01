Ce début de saison 2022 est décidément bien surprenant. Après avoir obtenu une exemption médicale, vu son visa rejeté, déposé un recours contre son expulsion d'Australie et obtenu un sursis jusqu'à lundi, Novak Djokovic s'est trouvé un avocat des plus inattendus, en la personne de Nick Kyrgios. Le fantasque Aussie s'est exprimé via son compte Twitter vendredi sur la situation du numéro 1 mondial, jugeant le traitement qui lui était réservé par les autorités australiennes "vraiment mauvais".

Kyrgios, qui a rappelé sa position personnelle favorable à la vaccination, ne défend pas le choix de Novak Djokovic. Mais le fait que le Serbe ait été retenu des heures à l'aéroport, que ses effets personnels lui aient été confisqués et qu'il ait été transféré dans un hôtel de quarantaine (que l'on dit à la limite de l'insalubrité) où son retenues des personnes en situation irrégulière à Melbourne a visiblement choqué l'Australien.

Habituellement féroce avec Djokovic, Kyrgios a mis de l'eau dans son vin ces derniers temps

"Je crois absolument qu'il faut agir contre le virus, j'ai d'ailleurs été vacciné pour protéger les autres et notamment la santé de ma mère. Mais nous traitons mal la situation de Novak, vraiment mal. Tous ces memes et ces gros titres... C'est l'un de nos plus grands champions, mais au bout du compte, il est humain. Faites mieux", a-t-il estimé, apostrophant vraisemblablement autant les autorités australiennes que les médias locaux.

n'était pas bien moralement de forcer quelqu'un" à être vacciné, plaidant pour un adoucissement des mesures pour permettre au Serbe de jouer l'Open d'Australie. Connu pour sa propension à faire feu de tout bois lorsqu'il s'agit d'épingler Djokovic qu'il n'apprécie guère - il l'avait d'ailleurs traité de "crétin" l'an dernier quand le numéro 1 mondial avait voulu rendre moins strictes les conditions de quarantaine -, Kyrgios a mis de l'eau dans son vin récemment. Voici quelques semaines , l'Australien, retombé à la 93e place mondiale, avait estimé que ce "" à être vacciné, plaidant pour un adoucissement des mesures pour permettre au Serbe de jouer l'Open d'Australie.

