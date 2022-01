Novak Djokovic a perdu gros cette semaine. Et ce n'est peut-être que le début. Contraint de quitter l'Australie dimanche sans avoir pu disputer la moindre rencontre et après avoir perdu sa bataille judiciaire , le numéro 1 mondial se retrouve face à une incertitude qu'il n'envisageait sûrement pas. Et des possibles répercussions à long terme pour sa carrière. Une question est en effet sans réponse : pourra-t-il revenir en Australie l'année prochaine ? Car il y a aujourd'hui un vrai doute après son expulsion très médiatique du pays.

Selon la loi australienne, une annulation de visa s'accompagne d'une interdiction de territoire pour trois ans. C'est automatique. Ce qui priverait celui qui a gagné l'Open d'Australie à neuf reprises de voyages à Melbourne pour les éditions 2023, 2024 et sans doute 2025. Pour un champion de 34 ans avide de marquer l'histoire du tennis en accumulant le plus de Grand Chelem possible, le coup serait rude. Cependant, Djoko a reçu un motif d'espoir d'Australie ce dimanche soir. De la part de Scott Morrison, le Premier ministre australien qui a pourtant œuvré pour voir le Serbe être expulsé.

Ils ont la possibilité de revenir dans les bonnes circonstances

Je ne vais pas dire quoi que ce soit qui empêcherait le Ministre de prendre les décisions qu'il doit prendre. Cela s'étend sur une période de trois ans, mais ils ont la possibilité de revenir dans les bonnes circonstances, et cela sera envisagé à ce moment-là", a glissé le Premier ministre australien, repris par le journal L'ancien ministre de l'Immigration en 2013 et en 2014 a ouvert la porte à un possible retour pour l'année prochaine sur "2GB radio". "", a glissé le Premier ministre australien, repris par le journal The Age

Une déclaration peut changer beaucoup de choses. Il existe en effet des exceptions possibles pour échapper à cette règle des trois ans d'interdiction de visa. Des raisons impérieuses peuvent être avancées, ou un peu plus légères. Mais ce n'est pas gagné d'avance.

Dans une interview accordée au Today Show pour débuter la semaine en Australie, Karen Andrews, la ministre australienne de l'intérieur, s'était ainsi montrée beaucoup plus ferme à l'heure d'évoquer la situation du Serbe. "Son visa a été annulé par le ministre Hawke. Et cette annulation a été confirmée par la Cour fédérale, donc à la suite de cela, il sera interdit d'entrée dans le pays pendant trois ans." Novak Djokovic sait maintenant qu'il existe cependant bien une chance de contourner cette loi. Mais sa dernière expérience va le pousser à la prudence. Car il sait aussi maintenant qu'il ne faut pas prendre les règles d'immigration à la légère en Australie.

