Open d'Australie

Les juges ont peut-être changé l'histoire du tennis", C'est une affaire qui laissera des traces. Sportivement déjà. "", a résumé notre consultant et ancien numéro 1 mondial Mats Wilander après l'expulsion de Novak Djokovic d'Australie. Mais les conséquences pourraient dépasser le cadre du sport. Le monde politique s'en est d'ailleurs déjà mêlé. Et après cette triste affaire dont la planète tennis se serait bien passée, le champion serbe en quête de son 21e Grand Chelem pourrait également devenir un sujet délicat pour ses sponsors.

Si l'une des questions aujourd'hui est surtout de savoir quelle sera la suite pour le numéro 1 mondial et où il pourra jouer cette année s'il n'est toujours pas vacciné, Djokovic a une nouvelle fois brouillé son image. Et c'est tout sauf anodin pour son "attractivité marketing". Car ce n'est pas forcément nouveau avec le Serbe, souvent jugé plus froid et clivant que d'autres champions. "Il y a cette impression que peut-être, il n'est pas aussi sympathique que Federer ou Nadal", résume pour l'AFP Patrick Rishe, professeur d'économie du sport à l'université Washington de St. Louis. "Il est fortement concurrencé par des joueurs qui ont des personnalités sportives et extra-sportives plus attirantes", abonde Lionel Maltese, économiste du sport spécialiste du tennis.

Déjà loin de Federer en 2021 malgré son année monstre

Forcément, cela se ressent avec les marques. Et s'il n'est pas à plaindre grâce à ses deals avec le constructeur automobile français Peugeot, l'horloger Hublot encore l'équipementier Lacoste, Djoko n'affichait "que" 30 millions de dollars (soit 26,3 millions d'euros) de revenus via ses sponsors en 2021, selon Forbes. Loin derrière l'ovni Roger Federer (90) ou encore Naomi Osaka (55) et Serena Williams (40), qui remplissent allègrement leurs comptes en banque avec leurs contrats de sponsoring. Et pourtant, c'est bien Djoko qui a affolé le monde de la petite balle jaune toute l'année dernière avec ses performances monstres. Mais voilà, il n'arrive pas toujours à conquérir les cœurs, même s'il s'engage régulièrement pour différentes causes hors du tennis.

Après son année 2021 exceptionnelle, l'épisode de l'US Open où il avait montré un côté plus humain ou encore ses chances de battre le record absolu de Majeurs, un petit voyant s'était pourtant allumé. L'occasion semblait même idéale pour changer la donne. Sa juteuse prolongation de contrat en août dernier avec Lacoste, dont le deal est évalué à environ 9 millions de dollars par an par plusieurs médias américains, en était le meilleur exemple. Avant d'aller en Australie, il cochait plus de cases pour devenir encore plus "bankable". "C'est dommage parce qu'il est sur le point d'établir le record de victoires en Grand Chelem. (...) Et normalement, quand quelqu'un atteint ce statut, on peut penser que cela va déboucher sur des opportunités de sponsoring. Mais je n'en imagine pas se présenter à court terme", estime Patrick Rishe.

Un risque pour ses contrats s'il se présente comme "tête d'affiche des anti-vax" ?

Ce voyage en Australie, avec ce feuilleton très médiatique et les révélations sur son manque de prudence après avoir été testé positif en décembre, est un "step back" en terme marketing. Assez facile à expliquer puisque les marques sont en quête le plus souvent d'athlètes qui parlent au plus grand monde "Les marques investissent sur les personnalités sportives des athlètes. Pas sur les personnalités extra-sportives. Jusque-là, ses prises de position politiques étaient assez discrètes. Là, cela a des incidences sociales donc le buzz a été négatif. Aujourd'hui, une des dimensions de la réputation de Djokovic est affectée, c'est sa transparence. Or les marques aiment bien être transparentes sur un certain nombre de choses. Elles veulent rester neutres, surtout si elles ne sont pas de l'univers du sanitaire ", nous a glissé Lionel Maltese.

Cet incident va inciter une marque qui envisageait peut-être de collaborer avec lui à ne pas le faire", estime encore Patrick Rishe pour l'AFP. Reste à savoir si cela peut changer quelque chose avec ses deals actuels. Dans le tête d'affiche des anti-vax". Il existe d'ailleurs des clauses dans certains contrats de sponsoring. Avec la possibilité pour les marques de stopper leur association si l'image du sportif est écornée sur la place publique. Avec ce fiasco australien, Djoko a cassé quelques barrières. Et cet épisode risque même de refroidir plus d'une compagnie. "", estime encore Patrick Rishe pour l'AFP. Reste à savoir si cela peut changer quelque chose avec ses deals actuels. Dans le quotidien britannique The Telegraph , Marcel Knobil, fondateur de Superbrands et du cabinet de conseil Brand Council, a estimé que les gains de Djokovic via ses sponsors pourraient ainsi être menacés s'il se présentait comme la "". Il existe d'ailleurs des clauses dans certains contrats de sponsoring. Avec la possibilité pour les marques de stopper leur association si l'image du sportif est écornée sur la place publique.

Lacoste veut faire le point avec Djoko

Cela semble cependant peu probable que certains de ses partenaires prennent le risque de casser leur accord à l'heure actuelle alors que le sujet sur la vaccination fait débat. "Dans le court terme, non pour l'instant. Surtout s'il parvient à performer à nouveau, analyse Lionel Maltese, maître de conférences à Aix-Marseille Université, enseignant en management du sport. Mais si dans le même temps, la marque extra sportive prend le pas sur la marque sportive, cela posera problème. Mais pour l'instant, tant qu'il est numéro 1 et qu'il continue à être performant, son extraordinaire marque sportive, avec son côté mental, sa résilience, ses performances vont continuer d'intéresser les marques."

réputation en Europe centrale et orientale", a par exemple confié que le deal avait été convenu "bien avant la situation actuelle de Novak Djokovic et son statut vaccinal par rapport au Covid-19". Avant d'ajouter sur FX Sport : "En tant que sponsor, nous suivons de près la situation". Les sponsors associés à son image se retrouvent en tout cas avec un casse-tête qu'ils n'avaient pas prévu. Et dont ils se seraient bien passés. Dans le Financial Times , Raiffeisen, la banque suisse qui a signé un accord avec Djokovic en avril 2021 pour sa "", a par exemple confié que le deal avait été convenu "". Avant d'ajouter sur FX Sport : "".

"Novak Djokovic est indépendant. Nous ne pouvons pas commenter ses décisions", a de son côté expliqué à l'AFP une porte-parole de l'horloger suisse Hublot. "Hublot va poursuivre son partenariat avec le numéro un mondial du tennis." Partenaire de longue date (depuis 2017) du champion serbe, Lacoste a lui avoué dans un communiqué son envie de s'entretenir avec Djokovic. "Dès que possible, nous échangerons avec Novak Djokovic pour faire le point sur les événements qui ont accompagné sa présence sur le territoire australien", a prévenu Lacoste, qui doit suivre de près l'évolution des décisions pour Roland-Garros où une absence de son champion numéro 1 en tennis serait difficile à gérer. Voilà de nouvelles conséquences pas forcément prévues. Et de nouvelles affaires dont Djokovic se serait assurément bien passées.

