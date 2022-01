Tennis

Open d'Australie - Potapova et Peterson s'imposent face à Pera et Linette : les temps forts en vidéo

OPEN D'AUSTRALIE - La Suédoise Rebecca Peterson et la Russe Anastasia Potapova ont pris le meilleur sur la paire Magda Linette et Bernarda Pera lors des 8es de finale de double femme de l'Open d'Australie. Grace à cette victoire en deux sets, elles rejoignent les quarts de finale face à Anna Danilina et Beatriz Haddad Maia. Retrouvez les temps forts de la rencontre en vidéo.

00:03:02, il y a 2 heures