Pour ceux qui avaient encore un petit doute, celui-ci, désormais, n'est plus vraiment permis : Rafael Nadal, absent durant toute la deuxième partie de saison 2021 en raison d'une blessure au pied, n'est pas revenu sur le circuit pour faire de la figuration. A 35 ans, il en a encore suffisamment sous le pied (et dans la raquette) pour s'offrir une victoire expéditive face à Marcos Giron (6-1, 6-4, 6-2 en 1h49), ce lundi, au 1er tour de l'Open d'Australie.

Une qualité de déplacement retrouvée, une puissance toujours aussi dévastatrice, un service efficace (deux petites balles de break concédées) et bien sûr quelques gifles de coups droit dont il a le secret... C'était même du très bon Nadal sur cette Rod Laver Arena où il avait remporté il y a deux semaines le 89è titre de sa carrière, à savoir le Melbourne Summer Set (ATP 250) pour son retour officiel à la compétition, cinq mois après avoir disputé à Washington son dernier tournoi avant de mettre le clignotant pour prendre le temps de soigner une douloureuse réminiscence de sa chronique blessure au pied (syndrome de Muller-Weiss).

"Je me sens de mieux en mieux"

"Tout n'a pas été rose pour moi ces derniers mois, j'ai beaucoup douté, beaucoup travaillé pour revenir et je suis très heureux d'être de retour ici en Australie, a lâché sur le court l'ancien n°1 mondial, pas complètement satisfait pour autant de sa prestation. C'est toujours difficile de revenir de blessure. Je n'avais pas le meilleur feeling sur le court, je commets encore des erreurs. Mais je me sens de mieux en mieux, malgré tout."



Pour son premier tournoi du Grand Chelem depuis Roland-Garros 2021, l'Espagnol, à 35 ans, a montré en tout cas qu'il n'avait rien perdu de son ambition ni de sa détermination. Des qualités qui lui seront bien utiles avant un éventuel 2e tour contre le redoutable Thanasi Kokkinakis. Quoi qu'il en soit, alors qu'une légende, Novak Djokovic, a dû quitter l'Australie, une autre est bel et bien de retour...