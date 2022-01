Tennis

Open d'Australie - Smash, lob imparable, passing en bout de course... Le Top 5 de Ashleigh Barty à Melbourne

OPEN D'AUSTRALIE - Smash, lob imparable, passing en bout de course... Ashleigh Barty a montré pendant la quinzaine toute l'étendue de son registre technique. Voici coups des plus remarquables de l'Australienne titrée à Melbourne, au fil des tours au détriment d'Amanda Anisimova, Danielle Collins, Jessica Pegula, Lucia Bronzetti et Madison Keys.

00:02:14, il y a une heure