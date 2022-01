Cet Open d'Australie sera décidément à oublier pour lui. Déjà très déçu par son élimination d'entrée par son compatriote Richard Gasquet, Ugo Humbert n'a pas fini de ressasser son échec. Le Messin a ainsi dévoilé mercredi avoir été testé positif au covid-19 après sa défaite. Il ne pourra donc pas prendre l'avion dans l'immédiat : une semaine d'isolement dans sa chambre d'hôtel à Melbourne l'attend.

Avant de reprendre le cours de sa saison vraisemblablement lors des tournois indoor en février, Humbert est donc bloqué quelques jours supplémentaires en Australie. Il n'y a plus qu'à espérer pour lui que les symptômes soient légers et qu'il ne s'agisse que d'un contre-temps, afin qu'il puisse tourner la page le plus vite possible et se relancer.

