Si Naomi Osaka conserve son titre, elle aura sans doute beaucoup de mérite. Car la Japonaise aurait pu espérer un tirage au sort plus clément jeudi, mais elle a payé cher son classement actuel (14e joueuse mondiale) qui l'a exposée. Elle a ainsi été placée dans le haut du tableau de cet Open d'Australie 2022, en compagnie de la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty qu'elle pourrait affronter dès les huitièmes de finale si elle les atteint. La championne de l'édition 2020 Sofia Kenin et celle de Roland-Garros l'an passé Barbora Krejcikova les accompagneront notamment. Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Simona Halep et Garbine Muguruza sont dans la partie basse.

Et les obstacles seront nombreux dès la première semaine pour Osaka. Si son 1er tour face à la Colombienne Camila Osorio ne s'annonce pas insurmontable, la championne sortante pourrait avoir à faire à la dangereuse Ukrainienne Dayana Yastremska dès son deuxième match. Puis, si la logique est respectée, c'est Belinda Bencic qui se présenterait face à elle au 3e tour. Mais ce parcours miné a un avantage : si elle s'en sort, la Japonaise sera prête au défi éventuel qui l'attend en huitième, ce qui pourrait ne pas être totalement le cas de la numéro 1 mondiale.

Ad

Plus d'infos à suivre...

Open d'Australie Tirage au sort : Son cas toujours pas résolu, Djokovic hérite de Kecmanovic IL Y A 2 HEURES

Les huitièmes de finale théoriques

Barty - Osaka

Jabeur - Sakkari

Krejcikova - Svitolina

Kenin - Badosa

Kontaveit - Rybakina

Halep - Muguruza

Swiatek - Pavlyuchenkova

Kerber - Sabalenka

Open d'Australie Le suspense continue pour Djokovic, pas encore fixé sur son sort IL Y A 2 HEURES