L'Open d'Australie débute dans pratiquement un mois jour pour jour et on ne sait toujours pas qui aura le droit d'y participer. Alors qu'il y a peu les organisateurs, sur ordre de l'Etat de Victoria, avaient écarté la possible présence de joueurs non-vaccinés contre le Covid, comme Novak Djokovic par exemple, un document auquel L'Equipe a eu accès ouvrirait la porte à une exception.