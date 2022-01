En moins de 24 heures, Novak Djokovic s'est retrouvé au centre d'une affaire dont les répercussions sont encore inconnues, mais qui restera à coup sûr dans les annales de l'histoire du tennis, même si les considérations purement sportives sont ici bien loin. Le numéro un mondial a commencé cette journée dans l'avion qui l'amenait en Australie. Il l'a achevée à l'aéroport, à l'isolement, dans une pièce, coupée du reste de son équipe, avant d'apprendre que son visa était annulé et qu'il allait devoir retourner d'où il est venu.

Le flou règne toujours sur les raisons exactes pour lesquelles le champion de Belgrade n'avait pas pu franchir la douane. Qu'il s'agisse d'une affaire de visa non valable pour cause d'erreur sur le formulaire rempli, ou des documents relatifs à l'exemption médicale dont il a bénéficié pour rentrer sur le territoire afin de prendre part à l'Open d'Australie, ou bien... des deux (la tendance n'a cessé d'osciller entre ces deux hypothèses au fil des heures et des sources), une chose est certaine : Djokovic est resté bloqué à l'aéroport de Melbourne.

C'est un combat pour la liberté dans le monde

Après le Premier ministre australien mercredi matin, qui avait assuré alors que "Nole" était encore dans les airs, qu'il devrait présenter toutes les garanties médicales requises pour justifier de son exemption, c'est le président serbe qui est entré en scène dans la soirée. Aleksandar Vučić a assuré qu'il avait pu s'entretenir par téléphone avec Novak Djokovic. "Je lui ai dit que toute la Serbie est avec lui", a-t-il expliqué dans un communiqué. Mais Aleksandar Vučić est allé plus loin en affirmant que son pays ferait "tout pour que le harcèlement du meilleur joueur de tennis du monde prenne fin immédiatement." Il a ensuite parlé de "mauvais traitement" à son encontre.

Le père de Novak Djokovic, Srdan, avait pris la parole un peu plus tôt dans la soirée en se confiant au média Sputnik. "S'il n'est pas libéré dans la prochaine demi-heure, nous nous battrons dans la rue pour sa liberté. Il est détenu depuis cinq heures", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "C'est un combat pour la liberté dans le monde, ce n'est pas juste le combat de Novak. C'est le combat de chacun."

Mais rien n'y a fait. Peu après, plusieurs médias australiens annonçaient que le visa du nonuple vainqueur de l'Open d'Australie, qui espérait briguer une 10e couronne à Melbourne Park, avait été annulé. Novak Djokovic tente d'abattre une dernière carte sous la forme d'un recours devant un juge, mais sauf retournement de situation, il va devoir rentrer en Europe.

