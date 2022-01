Ad

"Quand ils vous disent que c'est impossible, pensez à Rafa", a notamment titré le quotidien sportif Marca en Une de son édition de lundi. El Pais a lui érigé le Majorquin au titre de "plus grand des plus grands" alors qu'El Mundo Deportivo l'a qualifié de "meilleur joueur de l'histoire". Pour les quotidiens Sport et AS, Rafael Nadal est "un héros" et "le plus grand". Cependant, le vainqueur de l'édition 2022 de l'Open d'Australie n'est pas seulement à l'honneur en Espagne.

Open d'Australie L'émotion géniale de Corretja sur la balle de match de Nadal IL Y A 10 HEURES

Nadal sur Eurosport : "J'étais détruit mais je ne pouvais pas abandonner"

Ce lundi, The Telegraph parle du "miracle de Melbourne" à propos de la "remontada" de Rafael Nadal sur Daniil Medvedev. Pour The Sun, "The GOAT (ndlr : le meilleur de tous les temps) ne s'arrêtera pas" alors que les quotidiens italiens Tuttosport et El Corriere dello Sport estiment que la performance du Majorquin restera "éternelle" et "dans la légende". Le 21e titre en Grand Chelem de Rafael Nadal a largement dépassé le cadre du tennis. Si Marc Marquez, Pau Gasol, le Real Madrid ou l'Atlético Madrid ont félicité le champion de Manacor, la famille royale espagnole a aussi tenu à lui rendre hommage.

Nadal : "Il y a un mois et demi, je ne savais pas si j'allais pouvoir revenir sur un court"

"Rafa, nous sommes à court de mots. Il n'y a pas d'obstacles pour ceux qui n'ont pas de limites. Tu représentes le meilleur du tennis mondial", a-t-elle écrit sur Twitter. "Tu es le plus grand !", s'est quant à lui réjoui le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

Open d'Australie Nadal, de l'extra-terrien à l'extra-terrestre IL Y A 11 HEURES