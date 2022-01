Il a sorti le match dont il rêvait. Adrian Mannarino a créé mercredi une magnifique surprise en s'offrant la plus belle victoire de sa carrière en Grand Chelem, et avec la manière qui plus est. Le Français de 33 ans, 69e joueur mondial, a tout simplement écœuré Hubert Hurkacz, tête de série 10 du tournoi, le balayant en trois petits sets (6-4, 6-2, 6-3) et à peine plus de deux heures de jeu (2h03 exactement). Il se qualifie ainsi pour la troisième fois de sa carrière pour le 3e tour de l'Open d'Australie où il affrontera Mackenzie McDonald ou Aslan Karatsev.

On ne donnait pas forcément cher de sa peau. Mais Adrian Mannarino, connu pour ne pas regarder ses tableaux à l'avance, a su rester dans le moment présent pour livrer l'un des meilleurs matches de sa carrière. Sans complexe face à Hubert Hurkacz, pourtant demi-finaliste à Wimbledon et sur la lancée d'une saison 2021 qui l'a vu percer et jouer même le Masters à Turin, le gaucher a tissé sa toile, étourdissant un Polonais méconnaissable.

Ad

Auteur de 40 fautes directes en trois petits sets, Hurkacz n'a jamais trouvé son rythme face à la balle rasante du Français qui l'a obligé à frapper inlassablement le coup de plus, et souvent le coup de trop. Ajoutez à cela une fébrilité certaine sur les points importants (0/8 sur ses balles de break dans les deux premières manches) et le 11e joueur mondial n'avait finalement que très peu de chances de s'en tirer.

Open d'Australie "Tony Parker, c'est la famille" : Monfils se livre sur ses réseaux sociaux IL Y A 26 MINUTES

Plus d'infos à suivre...

Open d'Australie Korda et le super tie-break ont eu raison de Moutet : les temps forts de leur combat en vidéo IL Y A UNE HEURE