Félix à la hausse

C'est sans doute ce dont il avait besoin. Après une grosse alerte au premier tour contre Ruusuvuori, face auquel il avait été mené deux sets à un, puis un énorme combat de quatre sets, quatre tie-breaks et plus de quatre heures face à Davidovich Fokina, Félix Auger-Aliassime a vécu un 16e de finale des plus tranquilles samedi. Il a étrillé Dan Evans, tête de série N°24, en trois sets seulement 1h51 de jeu (6-4, 6-1, 61).

Ad

Un match quasi parfait, que ce soit au service (pas un break concédé, 91% de points gagnés derrière sa première) ou dans le jeu (21 fautes directes, mais 40 coups gagnants contre 10 pour Evans) et, en prime, une grosse efficacité sur ses balles de break (6 sur 7). Bref, Auger-Aliassime a peut-être eu chaud à l'entame de son tournoi, mais cela a un avantage : il s'est mis tout de suite dans sa quinzaine. Prochaine étape : Andrey Rublev ou Marin Cilic.

Open d'Australie Surréaliste : Tsitsipas n'a pas compris tout de suite qu'il avait remporté le match IL Y A 19 MINUTES

Cressy, l'aventure se poursuit

C'est un joueur qui monte. Au filet, beaucoup, surtout derrière son service, mais aussi au classement. Maxime Cressy, issu de la filière universitaire, a un parcours un peu à la Arthur Rinderknech et les deux hommes ont d'ailleurs commencé à percer un peu en même temps sur le circuit challenger, au début de l'année 2020. Le Franco-américain, né à Paris mais qui a opté en 2019 pour la nationalité américaine, vit une année 2022 sous formes de grandes premières.

Il y a d'abord eu sa première finale ATP, à Melbourne, contre Rafael Nadal, et voilà donc son premier huitième en Grand Chelem, cap qu'il a atteint samedi en éliminant la wild-card australienne Christopher O'Connell, 175e mondial. Il y avait un coup à jouer, et Cressy a sauté sur l'occasion, non sans mal puisqu'il lui a fallu quatre sets (6-2, 6-7, 6-3, 6-2). Mais en réalité, en dehors de la deuxième manche cédée au tie-break, Cressy a globalement dominé les débats et son sujet. La suite s'annonce un tout petit peu plus compliquée, puisqu'il devra faire face à Daniil Medvedev pour une place en quarts de finale.

Fritz y est enfin

Taylor Fritz, 22e mondial, s'est enfin qualifié pour les huitièmes de finale d'un tournoi majeur après... sept échecs en sept tentatives jusqu'ici en 16es de finale, dont trois consécutives à l'Open d'Australie, où il avait buté, il est vrai, sur Federer, Thiem et Djokovic de 2019 à 2021. Il a signé une jolie perf' samedi en s'imposant contre Roberto Bautista (18e) 6-0, 3-6, 3-6, 6-4, 6-3.

L'Espagnol, chaud bouillant lors de l'ATP Cup début janvier, était un des joueurs à surveiller mais, s'il a survécu à une entame de match catastrophique pour mener deux sets à un, RBA a ensuite coincé sous les coups de boutoir de l'Américain, qui pourrait s'avérer un client pour Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale.

Open d'Australie Paire a été combatif mais cela n'a pas suffi face à Tsitsipas : les temps forts du match en vidéo IL Y A 42 MINUTES