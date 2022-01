Bien sûr, il manque Novak Djokovic, expulsé d'Australie à la veille du début du tournoi. Casper Ruud, forfait avant son premier tour, a lui aussi disparu du paysage austral sans jouer. Mais pour le reste, presque toutes les têtes d'affiche ont répondu à l'appel, conférant une belle allure à ces huitièmes de finale. Seul Andrey Rublev est resté sur le carreau. Le Russe, battu par Marin Cilic en 16es de finale, déçoit en Grand Chelem ces derniers temps, avec une seule présence au-delà du troisième tour lors des quatre derniers Majeurs, alors qu'il avait enchaîné trois quarts avant cette série négative.

Tous les autres membres du Top 10 présents sur la ligne de départ ont franchi le cap de cette première semaine : Daniil Medvedev (N°2 mondial), Alexander Zverev (3), Stefanos Tsitsipas (4), Rafael Nadal (5), Matteo Berrettini (7), Félix Auger-Aliassime (9) et Jannik Sinner (10). Résultat, beaucoup d'affiches prometteuses au menu de dimanche et lundi, même si, paradoxalement, un seul huitième de finale mettra aux prises les deux têtes de série les plus hautes, celui qui opposera dimanche Sascha Zverev à Denis Shapovalov.

Les quarts "théoriques" font saliver

Le tennis français retrouve lui aussi quelques couleurs. Après une année 2021 catastrophique, sans la moindre présence en huitièmes de finale, deux Bleus ont réussi à se glisser parmi les 16 derniers survivants. De façon autoritaire et tranquille pour Gaël Monfils, un des deux seuls joueurs du tableau à ne pas avoir perdu la moindre manche (avec Zverev), de manière presque héroïque pour Adrian Mannarino, tombeur de deux membres du Top 15, Hubert Hurkacz et Aslan Karatsev, au terme d'un marathon face à ce dernier.

Si la logique est respectée, ces quarante-huit prochaines heures, le plateau des quarts de finale pourrait avoir une très fière allure, et ce en dépit de l'absence de Novak Djokovic, figure centrale depuis plus d'une décennie du tournoi qu'il a enlevé à neuf reprises. Mais des affiches Monfils - Berrettini, Zverev - Nadal, Tsitsipas - Sinner et Medvedev - Auger-Aliassime auraient de quoi satisfaire le patron du tournoi, Craig Tiley. Toutefois, des surprises, voire des demi-surprises, peuvent rebattre les cartes d'une édition 2022 chamboulée avant même d'avoir démarré.

Les huitièmes de finale (ordre du tableau)

Miomir Kecmanovic (Srb) – Gaël Monfils (France/N°17)

Pablo Carreno Busta (Esp/N° – Matteo Berrettini (ITA/N°7)

Alexander Zverev (ALL/N°3) – Denis Shapovalov (CAN/N°14)

Adrian Mannarino – Rafael Nadal (ESP/N°6)

Alex De Minaur (AUS/N°32) – Jannik Sinner (ITA/N°11)

Taylor Fritz (EU/N°20) – Stefanos Tsitsipas (GRE/N°4)

Marin Cilic (CRO/N°27) – Félix Auger-Aliassime (CAN/N°9)

Maxime Cressy (EU) – Daniil Medvedev (RUS/N°2)

