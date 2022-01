Novak Djokovic n'a pas dit son dernier mot. Le N.1 mondial a contesté jeudi en justice la décision des autorités australiennes d'annuler son visa et de l'expulser du pays, nouvel épisode d'une saga qui a viré à l'incident diplomatique. Selon une source judiciaire, un magistrat de Melbourne, Anthony Kelly, devait examiner jeudi à 6h00 la requête du Serbe, retenu par les services d'immigration à Melbourne depuis son arrivée mercredi soir dans l'intention de participer à l'Open d'Australie.

Un supporter de Novak Djokovic muni d'un drapeau serbe à l'aéroport de Melbourne, le mercredi 5 janvier 2022. Crédit: Imago

Le rocambolesque voyage de Djokovic "Down Under" a provoqué un incident diplomatique, le président de la Serbie, Aleksandar Vucic, accusant l'Australie de "mauvais traitement" envers le champion. Djokovic, muet sur son statut vaccinal, était déjà dans le collimateur de la classe politique australienne depuis qu'il a annoncé avoir obtenu une dérogation médicale pour participer à l'Open d'Australie (17-30 janvier). La réglementation du pays prévoit ce type de dérogation dans cinq cas précis (avoir contracté le Covid dans les six mois précédents, grave contre-indication médicale...) mais la fédération, invoquant le secret médical, a refusé de dire lequel s'appliquait à Djokovic.

L'entraîneur de Djokovic, Goran Ivanisevic, a publié sur Instagram une photo de lui et d'autres membres de son staff en train de patienter à l'aéroport pendant que le joueur était questionné par les services d'immigration. "Ce n'est pas le voyage le plus ordinaire Down Under", a commenté l'ancien champion de Wimbledon.

