Une fois n'est pas coutume, c'est un tirage au sort de Grand Chelem à prendre avec des pincettes. Certes, il a été effectué jeudi et a été officialisé comme prévu, malgré une heure et demie de retard. Mais une inconnue demeure et non des moindres : Novak Djokovic, qui a le rang de tête de série numéro 1 dans le haut du tableau de cet Open d'Australie 2022, sera-t-il effectivement sur le court, lui qui est toujours sous la menace d'une expulsion ? Craig Tiley, le directeur du tournoi, a refusé de répondre à toute question sur le sujet. En attendant, le Serbe a hérité de son compatriote Miomir Kecmanovic au 1er tour et pourrait affronter en demi-finale Alexander Zverev ou Rafael Nadal.

Novak Djokovic est donc fixé. Pas sur sa potentielle expulsion du pays puisque la décision du ministre de l'Immigration Alex Hawke se fait toujours attendre à ce propos ce jeudi, mais sur son éventuel parcours pour défendre son titre et aller chercher un 21e titre du Grand Chelem. Dans cette perspective, le menu qui lui est proposé semble réunir les ingrédients d'une montée en puissance idéale. Après Kecmanovic, il pourrait ainsi défier Tommy Paul, puis éventuellement Lorenzo Sonego au 3e tour, avant de croiser la route de Cristian Garin ou Gaël Monfils en huitième de finale si la logique est respectée.

Sans garantie d'y jouer, Djokovic continue de s'entraîner à Melbourne

Un explosif Medvedev - Kyrgios au 2e tour ?

Dans cette partie haute du tableau se trouvent donc également Alexander Zverev et Rafael Nadal pour un choc annoncé en quart de finale. Mais le Majorquin, notamment, aura vraisemblablement quelques tests à passer pour l'envisager. Il entamera son tournoi face à Marcos Giron, avant un 2e tour qui pourrait être dangereux s'il a lieu face à l'Australien Thanasi Kokkinakis de retour en forme. Au 3e tour, Karen Khachanov l'attendrait ensuite avant de défier potentiellement Hubert Hurkacz en huitième, de la puissance de feu au programme donc. Zverev, quant à lui, pourrait avoir entre autres à se débarrasser de Denis Shapovalov dès le 3e tour...

Dans le bas du tableau, le finaliste sortant et tête de série numéro 2 Daniil Medvedev aura droit à une entrée en lice abordable face au Suisse Henri Laaksonen. Mais son 2e tour s'annonce explosif sur le papier, puisque Nick Kyrgios pourrait lui être proposé. Reste que l'incertitude demeure quant à la présence du fantasque Aussie, atteint du Covid-19. Même s'il joue, ce dernier pourrait être trop court physiquement à cause de cette préparation tronquée. Un autre test s'annonce au 3e tour théoriquement pour le Russe face au Français Ugo Humbert qui l'a battu voici quelques jours seulement dans le cadre de l'ATP Cup. Plus tard, il pourrait retrouver Stefanos Tsitsipas en demie pour une revanche de l'an passé.

Moutet - Pouille et Humbert - Gasquet d'entrée

En attendant le 3e tour de qualification d'Enzo Couacaud, il y aura par ailleurs dix Bleus sur la ligne de départ de cet Open d'Australie. Et dès le 1er tour, deux duels 100 % tricolores auront lieu. Ugo Humbert défiera Richard Gasquet, tandis que Corentin Moutet sera opposé à Lucas Pouille, bénéficiaire d'une invitation. Tous les autres auront, sur le papier, une bonne chance à saisir pour leur entrée en lice à commencer par Hugo Gaston face à l'Australien Christopher O'Connell, 173e mondial.

La tâche s'annonce plus ardue pour Arthur Rinderknech, malgré sa belle forme du moment, contre un autre Aussie Alexei Popyrin, ou Benjamin Bonzi face à l'Allemand Peter Gojowczyk qui avait surpris son monde en atteignant les huitièmes lors du dernier US Open. Sur le papier, Benoît Paire ne devrait pas craindre outre mesure Thiago Monteiro, mais l'Avignonnais va mal alors que le Brésilien vient de battre Gaël Monfils à Adélaïde.

La Monf, justement, commencera face à l'Argentin Federico Coria si son problème aux cervicales est résolu. Enfin, Adrian Mannarino sera opposé à James Duckworth. A noter un 1er tour intéressant par ailleurs entre Andy Murray et Nikoloz Basilashvili qui sortent tout juste d'un beau duel à Sydney.

Les 8es potentiels

[1] Djokovic vs. [16] Garín

[12] Norrie vs. [7] Berrettini

[3] Zverev vs. [14] Shapovalov

[10] Hurkacz vs. [6] Nadal

[8] Ruud vs. [11] Sinner

[15] Bautista vs. [4] Tsitsipas

[5] Rublev vs. [9] Auger-Aliassime

[13] Schwartzman vs. [2] Medvedev

