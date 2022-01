Tennis

Un 4e sacre commun et une improbable balle de match : le résumé de la victoire de la paire Krejcikova-Siniakova en vidéo

OPEN D'AUSTRALIE - Les têtes de série n°1 du tableau de double féminin ont tenu leur rang lors de ce Grand Chelem australien. La paire tchèque composée de Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova se sont imposées en finale ce dimanche, après une belle bataille en trois manches (6-7, 6-4, 6-4) et 2h44 de jeu, face à Anna Danilina et Beatriz Maia. Le résumé du match en vidéo.

00:03:05, il y a 3 heures