Tennis

VIDEO - Open d'Australie - Rafael Nadal : "Les symptômes n'étaient pas très agréables"

OPEN D'AUSTRALIE - Rafael Nadal a réussi son entrée en lice à l'Open d'Australie en battant l'Américain Marcos Giron en trois sets (6-1, 6-4, 6-2), lundi à Melbourne. L'Espagnol est revenu sur ses derniers mois difficiles et sur le Covid qu'il a contracté en décembre dernier. Mais il se sent mieux et est prêt à faire de grandes choses sur le sol australien.

00:02:33, il y a 24 minutes