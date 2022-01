Naomi Osaka, perturbée depuis des mois par des problèmes psychologiques, a déclaré samedi qu'elle se sentait "aussi bien que possible" et qu'elle était prête à défendre son titre à l'Open d'Australie, qui débute lundi. La Japonaise est de retour sur les lieux de ses triomphes de 2019 et 2021 à Melbourne Park après une longue pause et une année perturbée au cours de laquelle elle a déclaré avoir souffert de dépression.

La quadruple championne en Grand Chelem, âgée de 24 ans, a semblé en bonne forme en remportant la semaine dernière trois matches lors du tournoi du Melbourne, avant de se retirer en raison d'une blessure à l'abdomen, alors qu'elle devait disputer la demi-finale.

Samedi, l'actuelle 13e joueuse mondiale a déclaré qu'elle était à nouveau d'humeur "positive". "Je guéris assez vite. Je me sens aussi bien que possible en ce moment", a-t-elle déclaré aux journalistes à Melbourne Park. "Mais nous, les athlètes, avons tout le temps des petits bobos. C'est un peu impossible de jouer un tournoi du Grand Chelem sans ressentir quelque chose". Osaka débutera le tournoi contre la Colombienne Camila Osorio, 53e mondiale.

Pas de plan tiré sur la comète

"Participer à l'Open d'Australie signifie beaucoup pour moi. Bien sûr, ce n'est pas le premier Grand Chelem que j'ai gagné, mais j'ai l'impression que commencer l'année ici permet de créer un élan tout au long de l'année", a déclaré Osaka.

Le tirage au sort prévoit un choc potentiel en huitième de finale avec la N.1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty. Mais Osaka a déclaré qu'elle ne voulait pas encore y penser. "Je suis le genre de personne qui ne regarde pas le tirage au sort. Je ne regarde que la personne que je vais affronter", a-t-elle déclaré. "Hier, quelqu'un m'a parlé de Barty. Ne me parlez pas de quoi que ce soit. J'essaie juste de passer le premier tour", a-t-elle affirmé.

