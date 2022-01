Tennis

Zverev vainqueur, Auger-Aliassime finaliste, Sinner en demie : nos paris avant l'Open d'Australie

L'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem de l'année, va débuter lundi 17 janvier. L'occasion parfaite pour tirer des plans sur la comète jaune: Arnaud Di Pasquale et ses comparses Bertrand Milliard et Laurent Vergne se mouillent en faisant des paris dans le podcast DiP Impact. Entre Alexandre Zverev enfin vainqueur et les confirmations Auger-Aliassime et Sinner, les dés sont lancés.

00:06:07, il y a une heure