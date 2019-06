Optimiste, Murray se voit rejouer en simple dans l'année

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Andy Murray. L’Ecossais, qui va reprendre la compétition en double au côté de Feliciano Lopez au Queen’s la semaine prochaine, est de plus en plus optimiste quant à un retour en simple. Il pourrait même intervenir cette saison si l’on en croit l’intéressé dans des propos relayés par le Daily Mail mercredi. Si l’ancien numéro 1 mondial ne se met pas de pression, l’heure de la retraite ne semble pas avoir encore sonné pour celui qui a disputé face à Roberto Bautista Agut son dernier match sur le circuit au 1er tour de l’Open d’Australie en janvier.

"J’espère que je pourrais rejouer en simple cette année, a-t-il confié. Je ne me mets pas de délai pour y arriver parce que je suis juste assez content de ce que je suis capable de faire maintenant. Si je suis capable de reprendre après Wimbledon ou pour l’US Open, ce serait génial, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Vraisemblablement, ça prendra un peu plus de temps." Quatre mois et demi après son opération à la hanche, Murray ne ressent plus aucune douleur et fait des progrès constants dans sa rééducation et à l’entraînement.

Andy MurrayGetty Images

Un retour en simple à l'automne ?

Capable de reprendre le chemin des courts sur le circuit ATP en double, il voit désormais plus loin. "Je me suis déjà entraîné en simple quelques fois, notamment avec Frances Tiafoe la semaine dernière à Wimbledon. J’ai fait des exercices de simple avec lui et mon coach. J’ai fait des séquences de quatre à six coups, mais pas encore de longs échanges. Je n’ai pas joué de set d’entraînement contre Frances, mais j’espère que ça viendra après Wimbledon. Il y a quelques semaines, je frappais seulement la balle face à d’autres joueurs mais j’étais plus statique", a-t-il dévoilé.

Et si le Britannique effectuait son grand retour lors de la tournée asiatique ou les derniers tournois indoor à l’automne ? L’hypothèse prend de plus en plus de relief, pour son plus grand bonheur et celui de tous ceux qui avaient été émus par sa détresse à Melbourne.