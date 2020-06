Paire : "Stan pense qu'il est meilleur que moi en double parce qu'il a une médaille avec Roger"

Invité par Gaël Monfils sur sa chaîne Twitch, Benoît Paire a évoqué l'exercice du double lundi. Avec son franc-parler habituel et un certain sens de l'humour, l'Avignonnais a comparé ses qualités dans la discipline à celles de son grand ami Stan Wawrinka et s'est dit prêt à jouer le double aux Jeux Olympiques. Voyez plutôt.

Depuis quelques semaines, Gaël Monfils a lancé sa chaîne Twitch. Et lundi, le Français a notamment invité Bernard Giudicelli, président de la Fédération française de tennis (FFT), puis Kristina Mladenovic et Benoît Paire. Et l'Avignonnais a parfaitement joué le jeu, comme on pouvait l'anticiper. L'intéressé a ainsi exposé son projet de jouer un double mixte face à son ami Stan Wawrinka, avec Mladenovic et Caroline Garcia. Puis, il en a détaillé les raisons avec son style si particulier.

Play Icon

Tennis Quand Federer revenait de l'enfer : revivez son comeback fabuleux contre Haas sur Eurosport IL Y A 5 HEURES

"Stan pense qu'il est meilleur que moi en double. Et je lui ai dit : 'En double, tu n'es pas un génie. OK, tu as une médaille (d'or olympique à Pékin en 2008, ndlr), mais parce que tu jouais avec Roger (Federer)'", a-t-il lancé pour le plus grand plaisir de Monfils et Mladenovic, hilares. "Moi aussi, je joue avec Roger, je l'ai la médaille. C'est trop facile de dire ça. Rodge lui a dit : 'Tu sers, tu te mets sur le côté...' C'est trop !", a-t-il ajouté, non sans humour.

Très friand de l'exercice du double, Paire aimerait-il tenter sa chance sous le maillot tricolore lors des prochains Jeux Olympiques à l'été 2021 ? Pour Monfils, cela ne fait aucun doute, mais l'intéressé a sauté sur l'occasion pour se livrer à un bel exercice d'auto-dérision. "Oui, si je ne me fais pas virer quoi... (Paire avait été exclu de l'équipe de France à Rio en 2016 pour ne pas avoir suivi les règles communes, ndlr)", a-t-il répliqué. "Mais non, c'était une boutade !" Décidément, le temps passe plus vite avec Benoît Paire, en attendant la reprise du circuit au mois d'août, peut-être.

Roland-Garros Miracle italien, regrets éternels et "Nole Slam" : Notre Top 50 des matches marquants de Roland IL Y A 14 HEURES