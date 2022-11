Ils avaient touché le fond en 2021. Pour la première fois dans l'ère Open (et depuis 1890 !), aucun Français, joueuses et joueurs confondus, n'avait atteint ne serait-ce que la seconde semaine d'un des quatre Majeurs de l'année. Un bien triste record. Nos représentants sur les circuits WTA et ATP étaient donc plus qu'attendus au tournant cette année, non sans une certaine fébrilité, inquiétude voire un certain pessimisme empreint, quoi qu'on en dise, de réalisme. A ce titre, l'année 2022 s'est donc révélée agréablement surprenante, du moins par séquences et grâce à des individualités bien précises.

Ad

Sans doute piquées dans leur orgueil, ce sont les anciennes valeurs sûres qui ont réagi de la plus belle des manières, surtout du côté de ces dames. A 32 ans, Alizé Cornet a ainsi réalisé tout simplement la meilleure saison de sa carrière. Pas en termes de classement certes, mais sur les plus grandes scènes. Dès l'Open d'Australie, la native de Nice avait fait exploser son plafond de verre des huitièmes de finale en Grand Chelem en atteignant son premier quart. Et elle ne s'est pas contentée de ce coup d'éclat, loin s'en faut.

Coupe Davis La grande première du Canada IL Y A 7 HEURES

Cornet et Garcia, deux trajectoires et un point commun : le relâchement

Dans les trois autres événements phares de l'année, Cornet a systématiquement au moins joué le 3e tour et s'est à nouveau distinguée en arrêtant la série folle de victoires (37) de l'incontestable numéro 1 mondiale Iga Swiatek dans l'écrin mythique du All England Club. Et que dire de Caroline Garcia ? Handicapée par une blessure à un pied en mars, au fond du trou, la Lyonnaise a donné un second souffle inespéré à sa carrière à 28 ans avec une seconde partie de saison ébouriffante. Quatre titres dont un WTA 1000 à Cincinnati et surtout le Masters, une première demi-finale en Grand Chelem à l'US Open et une 4e place mondiale (alors qu'elle était 75e en juin) en ont résulté.

"Le quart d'Alizé en Australie et la seconde partie de saison de Caroline portent un bel enseignement : ça donne envie de tenir bon, parce que ça a été dur pour toutes les deux à une certaine période de leur carrière, note notre consultante Camille Pin. Mais il y a une base technico-tactique, de très bons entraîneurs en France dont on doit se servir. Ce qui s'est passé chez les filles doit montrer aux garçons qu'il faut s'accrocher, regarder devant, bosser. L'expertise, on l'a. La perspective d'un arrêt de carrière pour Alizé ou le désespoir lié à une blessure comme celle de Caro les a mises dans un état de lâcher-prise. L'humain fonctionne comme ça : quand il pense avoir tout perdu, il se relâche."

Ce constat ne doit pas en faire oublier un autre : derrière, ça ne pousse toujours pas. Certes, Diane Parry, 20 ans, a fait une percée en jouant le 3e tour à Roland-Garros et Wimbledon. Et Clara Burel, 21 printemps, l'a imitée à Flushing Meadows. Mais tout cela reste bien loin des trajectoires exceptionnelles d'une Leylah Fernandez ou d'une Emma Raducanu, voire d'une Iga Swiatek, pas beaucoup plus âgée. On ne saurait néanmoins exiger des jeunes Bleues des titres en Grand Chelem, il s'agit avant tout de convaincre par la régularité des performances.

La relève reste un problème majeur

Or, de ce point de vue, le bât blesse. Une statistique le résume cruellement : Caroline Garcia et Alizé Cornet sont les seules Françaises membres du Top 100 mondial. Chez les messieurs, ils sont 10 dans cette élite : Arthur Rinderknech, Adrian Mannarino, Corentin Moutet, Gaël Monfils, Benjamin Bonzi, Quentin Halys, Constant Lestienne, Richard Gasquet, Ugo Humbert et Grégoire Barrère. Mais il n'y a pas de quoi rouler des mécaniques car aucun ne figure dans le Top 40, ce qui n'était plus arrivé depuis 25 ans.

Di Pasquale : "Pour sortir du creux générationnel, le tennis français a besoin d'émulation"

A l'image d'Alizé Cornet, Gaël Monfils, un autre "vieux" revanchard, avait pourtant bien démarré 2022 avec un quart de finale à l'Open d'Australie. Mais son talon droit l'a empêché de surfer sur sa dynamique et a gâché la plus grande partie de son année. Derrière, personne n'a vraiment repris le flambeau. Tant et si bien qu'il a fallu attendre la toute fin de saison pour voir "La Monf'" dépossédée de son statut de numéro 1 tricolore d'abord par Adrian Mannarino, puis par Arthur Rinderknech.

"Rinderknech, Lestienne ou Moutet ont tous fait leur meilleure saison, mais il devrait y avoir des gars dans le Top 20 pour pousser ces joueurs-là. Ce n'est pas normal que Rinderknech soit numéro 1 français. On avait évoqué à Bercy le fait qu'il avait peut-être du mal avec ce statut et que c'était peut-être une des raisons de sa défaite d'entrée. Mais je pense que lui s'en fiche et ne se sent pas numéro 1. Il est en pleine progression : c'est presque schizophrénique de se dire qu'on évolue et qu'on est déjà leader", considère Camille Pin.

Garcia, une locomotive entraînante en 2023 ?

Souvent blessé et désormais père de famille, l'avenir de Gaël Monfils s'inscrit de plus en plus en pointillés, l'âge avançant. Dans l'état actuel des choses, on le voit mal tenir le rôle de locomotive, comme pourrait le faire Caroline Garcia chez les filles. "Je crois beaucoup dans l'effet d'entraînement. Cela montre aux autres qu'être 30e mondiale, c'est chouette mais ce n'est pas une fin en soi. J'ai vécu ça avec Amélie (Mauresmo) : je m'inclus parce qu'on était 12 Françaises dans le Top 100 à l'époque. Quand j'étais 60e, je ne me disais pas que c'était génial et que j'étais arrivée. Amélie a créé ça, nous a toutes poussées. Quand on voyait l'avion physique que c'était, on se rendait compte qu'on était loin du compte et ça nous incitait à bosser plus", explique encore notre consultante.

L'Oeil de DiP : Garcia, celle qui prend son rôle de patronne à bras le corps

Si le creux générationnel n'a ainsi fait que se confirmer en 2022, il y a aussi eu un frémissement qui peut donner quelques espoirs pour la saison prochaine. Les progrès de Rinderknech et Moutet seront entre autres à surveiller, de même qu'un éventuel retour au premier plan d'Ugo Humbert qui a réintégré les 100 meilleurs grâce à de bons résultats en Challengers après une année difficile. Et pourquoi pas compter aussi sur les Arthur Fils et Lucas Van Assche qui pointent le bout de leur nez aussi ? Après tout, les Carlos Alcaraz et Holger Rune ont de quoi les inspirer.

"Vu ce qui est mis en place par les structures fédérales, les joueurs doivent se donner les moyens d'aller plus haut. Peut-être doivent-ils voir davantage ce que font les grands champions précoces à l'étranger ? Alcaraz et Rune ont cette foi inébranlable en eux qui fait qu'ils sont si forts. Mais il y a une base de travail monstrueuse derrière. Ce n'est pas le tout de croire en soi, si derrière tu ne tiens pas deux sets avec un cardio à 180 en permanence... Harold Mayot était hyper fort chez les juniors, donc tennistiquement, le niveau est là. Les Français gagnent beaucoup en juniors et ne sont donc pas souvent confrontés à l'échec. Ils ont peut-être du mal à l'encaisser quand ils passent chez les pros, c'est un paradoxe", conclut Camille Pin. Le potentiel est là, reste désormais à l'exploiter.

Coupe Davis Avantage Shapovalov : le Canada prend le premier point de la finale IL Y A 8 HEURES