Pella : "Messi est le Federer du football, Ronaldo, c’est Nadal"

Guido Pella a franchi un cap en 2019. L’Argentin flirte avec le top 20 depuis plusieurs semaines et sort d’un brillant quart de finale à Wimbledon. Il a d'ailleurs réussi sa reprise en s'offrant Grigor Dimitrov (6-4, 6-2) au 2e tour à Washington mercredi, et tout va pour le mieux sur le plan personnel puisqu'il va se marier prochainement avec sa fiancée Stephanie Demner. Mais quand celle-ci a posté un selfie avec Roger Federer au All England Club, clamant son amour pour le Suisse, il aurait pu être jaloux. Interrogé sur le sujet par ESPN Argentine au cours d’un entretien diffusé mardi, il s’est montré beau joueur. "Je pense que c’est l’un des seuls sportifs qui fait l’unanimité par son jeu, c’est incroyable", a-t-il répondu, tout sourire.

Et Pella de préciser sa pensée. "Il y a des gens qui n’aiment pas le jeu de Rafael Nadal, mais ce n’est pas le cas pour Federer. Beaucoup préfèrent voir gagner Rafa, mais personne ne va dire : ‘Federer, il est horrible à voir jouer'", a-t-il détaillé. Puis, la discussion a pris un autre tournant et Pella s’est plié au jeu des comparaisons avec le ballon rond, sport le plus populaire en Argentine. "Lionel Messi est le Federer du football. Cristiano Ronaldo, c’est Nadal", a-t-il estimé, reprenant à son compte un parallèle fréquent dressé entre talent brut, poli par le travail, et qualités athlétiques exceptionnelles.

" Federer, techniquement, c'est parfait "

L'actuel 24e joueur mondial ne dénigre pas pour autant la capacité extraordinaire de travail et l’abnégation de l’Espagnol. "Personnellement, je m’identifie plus à Nadal. Mais je préfère Federer. Ce qu’il fait sur un court, personne d’autre n’en est capable. Federer, c’est le tennis : la perfection dans tous les coups. On peut discuter de l’efficacité de chacun de ses coups, un par un, oui. Mais il n’y a rien qui jure chez lui : techniquement, c’est parfait." Pella ne cache donc pas son admiration pour le Suisse, mais n’en oublie pas pour autant le troisième larron.

Il le sait, Novak Djokovic s’est rapproché comme jamais de son vieux rival en le battant au prix d’un immense combat à Wimbledon pour glaner son 16e titre du Grand Chelem. "Pour moi, Djokovic sera le meilleur de l’histoire du jeu… dans les chiffres. A mon avis, il va battre tous les records. Mais ça n’en fera pas nécessairement le plus grand de tous les temps : ce sont les gens qui décident de cela", a-t-il conclu. Une manière de dire que les records ne sont qu’un paramètre, important certes, d’un débat qui est aussi affaire de sensibilités. Et de ce côté-là, Pella a choisi son camp.