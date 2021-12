De Billie Jean King à Novak Djokovic, plusieurs grands noms du tennis ont affiché leur soutien à Peng Shuai et la WTA. Ce jeudi, Nicolas Mahut, qui organise le tournoi d'Angers, est allé encore plus loin. Le vainqueur du derniers Masters en double a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il a transmis une invitation à la joueuse chinoise. "Bonjour, c'est Nicolas Mahut. Je suis directeur de l'Open P2i Angers Arena Loire. Pour cette première édition tout se passe bien. Mais une joueuse me manque particulièrement : Peng Shuai. A défaut de t'avoir sur le terrain cette semaine, je t'invite à remettre le trophée à la vainqueure du tournoi, dimanche, dans ma ville. Peng Shuai, nous t'attendons", a-t-il déclaré.

Ad

L'inquiétude demeure toujours pour Peng Shuai. Début novembre , la joueuse de 35 ans accusait Zhang Gaoli , un ex-dirigeant du parti communiste chinois, d'agressions sexuelles, sur le réseau social Weibo. Depuis, la lauréate du tournoi de double à Roland-Garros en 2014 est réapparue publiquement, dans ce qui semblait être une mise en scène des autorités chinoises, avant d’échanger, par visio, avec le CIO. Mais la situation de Peng Shuai en Chine inquiète sérieusement le monde politique et du tennis à tel point que la WTA a annoncé qu'elle n'y organiserait plus de tournoi jusqu'à nouvel ordre.

Tennis Moretton : "Je n'ai pas de reproche à faire à Guy, on avait simplement des attentes différentes" IL Y A 2 HEURES

. La Chine n'a pas accueilli de tournois féminins récemment en raison du Covid-19. Lors de la saison 2019, la dernière à ne pas avoir été touchée par la pandémie, dix tournois avaient été organisés, dont le Masters féminin de fin d'année. La semaine passée, Pékin a accusé la WTA de "politisation du sport" La Chine n'a pas accueilli de tournois féminins récemment en raison du Covid-19. Lors de la saison 2019, la dernière à ne pas avoir été touchée par la pandémie, dix tournois avaient été organisés, dont le Masters féminin de fin d'année.

"Where is Peng Shuai ?" : Mahut a fait passer un message clair après son titre en double

Roland-Garros Mauresmo : "Faire de Roland-Garros le tournoi préféré des joueurs et des joueuses" IL Y A 4 HEURES