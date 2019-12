PHM héroïque, "Cry baby", Murray marathon man : Le Top 50 des matches des années 2010

Dossier réalisé par Laurent VERGNE et Rémi BOURRIERES

Hors classement : John Isner – Nicolas Mahut

Tournoi : Wimbledon

Edition : 2010

1er tour

Vainqueur : John Isner (Etats-Unis)

Adversaire : Nicolas Mahut (France)

Score : 6-4, 3-6, 6-7(7), 7-6(3), 70-68

Comment classer l'inclassable ? Le Isner – Mahut de Wimbledon 2010 est incontestablement un des matches marquant des dix dernières années. Une rencontre historique, comme il n'y en avait jamais eu et comme il n'y en aura plus jamais. Le format trois sets gagnants est désormais confiné aux seuls tournois du Grand Chelem et le tie-break, sous toutes ses formes, étant au menu partout sauf à Roland-Garros (jusqu'à quand ?), où il semble improbable d'asssiter à un set de 138 jeux sans break, il n'est plus possible d'assister à un tel scénario.

C'est le match de tous les records : le plus long de tous les temps (11h05), le set le plus long (8h11), le plus grand nombre de jeux dans un match (183), sur un set (138), le record du nombre de points joués ou encore d'aces. Hors normes. Voilà comment on pourrait qualifier ce 1er tour. John Isner et Nicolas Mahut sont entrés ce jour-là (ces trois jours-là, plutôt) dans la légende de leur sport. Mais, pour nous, à l'heure d'établir ce classement, il est vite apparu impossible de lui trouver une place. Le positionner sur le podium, au 8e rang, à la 12e ou à la 22e place, tout cela n'avait aucun sens.

Alors, comme il était impossible d'évoquer les matches les plus mémorables des années 2010 sans citer cet invraisemblable combat franco-américain, nous avons choisi de le mettre hors catégorie. Parce qu'il ne ressemble à rien d'autre. Il est déjà complexe de hiérarchiser des matches "normaux" les uns par rapport aux autres, mais, là, la mission devenait impossible. Avant d'aborder ce classement, il nous fallait donc commencer par ce qui, à sa manière, est devenu un monument du tennis. Un monument unique, et éternel.

50. Nishikori – Wawrinka

Tournoi : US Open

Edition : 2014

Tour : Quart de finale

Vainqueur : Kei Nishikori (Japon)

Adversaire : Stan Wawrinka (Suisse)

Score : 6-3, 6-7(5), 2-6, 6-3, 7-6(4)

S'il fallait décerner un prix du meilleur "second rôle" de la décennie, Kei Nishikori serait assurément l'un des candidats les mieux placés. Il en aura définitivement gagné le mérite lors de cet US Open 2014 où il devient le premier joueur asiatique à atteindre une finale de Grand Chelem. Et ce au prix d'un parcours homérique marqué notamment par cet affrontement "testostéroné" à haute dose face à Stan Wawrinka.

Stan, entré cette année-là dans une autre dimension depuis son titre à l'Open d'Australie, domine aux points mais le Japonais, toujours plus inspiré dans ce qui restera son tournoi majeur le plus prolifique, fait de la résistance jusqu'à s'imposer après un duel de 4h15 au terme duquel il a à peine la force d'esquisser un sourire, déjà "rôti" par un thriller au tour précédent face à Milos Raonic achevé à 2h26 du matin (record égalé à New York). Tout au long de sa carrière, on a souvent reproché à Nishikori de flancher mentalement dans les matches ou les moments clés. Ce jour-là, c'était tout l'inverse…

49. David Ferrer – Janko Tipsarevic

Tournoi : US Open

Edition : 2012

Tour : Quart de finale

Vainqueur : David Ferrer (Espagne)

Adversaire : Janko Tipsarevic (Serbie)

Score : 6-3, 6-7(5), 2-6, 6-3, 7-6(4)

Peut-être pas le match le plus connu de la longue carrière de David Ferrer, mais l'un de ceux qui caractérise le mieux ce qu'il était : un marathonien acharné, prêt à mourir sur le court plutôt que d'accepter la défaite. Ce jour-là, sur le stadium Arthur-Ashe, l'Espagnol passe vraiment très près de la défaite. Il est mené 2 sets à 1, puis 4-1, 0-30 au 5ème set.

Mais il ne lâche rien lors d'un match saupoudré de quelques rallyes grandioses et d'un peu d'électricité à la fin, alors que Ferrer semble reprocher à Tipsarevic un appel intempestif au kiné en plein jeu, pour une blessure à la cuisse, alors qu'il vient de se procurer deux cruciales balles de break, à 4-4, 15-40. Ferrer perd ce jeu, passe à deux points de la sortie au jeu suivant, s'en sort à son tour et lâche alors un "vamos" tonitruant à l'endroit de son rival.

Quelques minutes plus tard, il s'agenouille sur le terrain en vainqueur, épuisé mais heureux après un bras de fer de 4h31. Le voilà en demi-finale de l'US Open pour la deuxième (et dernière) fois de sa carrière. Du David Ferrer pur jus.

48. Grigor Dimitrov - Andy Murray

Tournoi : Acapulco

Edition : 2014

Tour : Demi-finale

Vainqueur : Grigor Dimitrov (Bulgarie)

Adversaire : Andy Murray (Grande-Bretagne)

Score : 4-6, 7-6(5), 7-6(3)

Si ce Murray-Dimitrov vous dit quelque chose, ce n'est pas tout à fait un hasard : il a donné lieu, pour le coup, à l'un des plus beaux points de la décennie, un bras de fer haletant à 27 coups de raquette au cours duquel les deux hommes ont visité à peu près tout Acapulco (très bel endroit, paraît-il) et joué presque tous les coups du tennis, alternant tour à tour la force, la souplesse et la subtilité…

Ce point, c'est finalement le Bulgare qui l'a emporté (ainsi que le match et le tournoi avec), pour mener seulement 2-1 au 2ème set, mais aussi pour faire l'étalage de ses progrès physiques et prendre un petit ascendant psychologique sur un adversaire qu'il allait enfin battre pour la première fois, longtemps plus tard, à 2h du matin passé, après pratiquement 3h de jeu.

Un match globalement de très haut niveau de bout et en bout mais magnifié, c'est certain, par ce point qui aura fait le tour du "web". Rien que pour la réaction "à la Djoko" de Dimitrov, en transe, on vous invite à vous le remettre encore une fois…

47. Dustin Brown - Rafael Nadal

Tournoi : Wimbledon

Edition : 2015

Tour : 2e tour

Vainqueur : Dustin Brown (Allemagne)

Adversaire : Rafael Nadal (Espagne)

Score : 7-5, 3-6, 6-4, 6-4

Un match complètement lunaire, tant par son résultat que par son déroulement, qui aura ravi les amateurs de tennis "champagne" et, quelque part, romantique : oui, il est encore possible de briser les schémas établis du tennis moderne en usant d'une tactique audacieuse, pour ne pas dire déjantée.

Dustin Brown, c'est l'"anti-Nadal" par excellence, dans le style comme dans le geste. Chez lui, tout est un peu "freestyle", débraillé, improvisé. Le "Rasta Raquette" du circuit, alors 102e mondial et issu des qualifications, ne semble pas toujours avoir de plan de jeu mais un talent de dingue et une vitesse de bras phénoménale qui lui permet de sortir les coups les plus fabuleux et les plus inattendus. Quand ça rentre. Et ce jour-là, tout rentre…

Nadal, qui traverse alors une vraie période de doute, y perd son latin et les pédales face au Germano-Jamaïquain qui l'avait déjà battu un an plus tôt, sur gazon aussi, à Halle. C'est la première fois qu'il s'incline face à un qualifié en Grand Chelem. Si vous avez 2 minutes, regardez les "highlights" : lunaire, on vous dit…

46. Paul-Henri Mathieu – John Isner

Tournoi : Roland-Garros

Edition : 2012

Tour : 2e tour

Vainqueur : Paul-Henri Mathieu (France)

Adversaire : John Isner (Etats-Unis)

Score : 6-7(2), 6-4, 6-4, 3-6, 18-16

Un des rares matches de ce Top 50 dont un joueur français est sorti vainqueur, même si ce n'est pas le dernier. Il fut baptisé en son temps le "Isner-Mahut de la terre". Sans atteindre les mêmes extrémités temporelles que le célébrissime match de Wimbledon en 2010, ce duel entre PHM et le géant américain va tout de même battre le record du nombre de jeux (76) disputés dans un match à Roland-Garros depuis l'instauration du tie-break en 1973. Une rencontre riche en émotions, achevée au crépuscule dans un Chatrier en ébullition.

C'est le premier Roland de PHM, alors 261e mondial, depuis sa sérieuse blessure au genou. Vainqueur en cinq sets, déjà, de Bjorn Phau au premier tour, Mathieu a les honneurs du Central. Il faudra 5h41 et un dernier set étouffant où il a dû faire la course derrière avant de signer enfin le break décisif pour que "Paulo" finisse par s'imposer, 18-16 dans la manche décisive. "C'est pour vivre ce genre de match que je m'étais battu quand j'étais gravement blessé au genou, nous avait confié l'Alsacien en 2016. Je ne sais pas si c'est mon meilleur souvenir, ou si c'est le plus fort, mais il y avait quelque chose de différent, d'unique pour moi." Pour nous aussi.

45. Roger Federer – Stan Wawrinka

Tournoi : Masters

Edition : 2014

Tour : Demi-finale

Vainqueur : Roger Federer (Suisse)

Adversaire : Stan Wawrinka (Suisse)

Score : 4-6, 7-5, 7-6(6)

L'affiche en elle-même, et son scénario, auraient mérité de figurer dans ce panthéon. Le contexte explosif dans lequel elle s'est produite l'a rendue d'autant plus fameuse. Débarrassé de tous ses complexes d'infériorité vis-à-vis de son compatriote, Stan, devenu "The Man" cette année-là, domine presque de bout en bout cette demi-finale du Masters. Jusqu'à obtenir trois balles de match sur son service à 5-4 au 3e set. En vain.

Un peu plus tôt, à 4-4, le Vaudois a signalé à l'arbitre, Cédric Mourier, le comportement de Mirka Federer, qu'il accuse de "gueuler à chaque fois avant chaque service." A 5-5, 40-40, il l'entend encore et se tourne vers elle. Emerge alors du box un "Cry baby, cry" qui deviendra culte. Stan est à deux doigts de craquer. Il s'incline finalement au jeu décisif, après 2h48, non sans avoir obtenu une quatrième balle de match.

Après coup, les deux hommes auront paraît-il une explication musclée. Touché au dos, Federer devra en plus déclarer forfait pour la finale face à Djokovic. Mais ils panseront leurs plaies à temps pour venir crucifier une semaine plus tard la France en finale de Coupe Davis, au stade Pierre Mauroy.

44. Andy Murray – Tommy Robredo

Tournoi : Valence

Edition : 2014

Tour : Finale

Vainqueur : Andy Murray (Grande-Bretagne)

Adversaire : Tommy Robredo (Espagne)

Score : 3-6, 7-6(7), 7-6(8)

Ce match, c'est d'abord une drôle d'image, celle d'un Tommy Robredo accoudé au filet, épuisé, les deux majeurs bien haut dressés vers celui qui vient de le terrasser après une finale magistrale de 3h19 ! Une image à ne pas montrer dans les écoles de tennis mais pourtant pleine d'humour et de bienveillance de la part de l'Espagnol à l'encontre d'un homme qui vient de lui faire deux fois le même vilain coup en l'espace de quelques semaines : le battre en finale d'un tournoi en sauvant cinq balles de match !

Après Shenzen, le Britannique lui rejoue donc le même tour à Valence au terme d'un match haletant et éreintant, à l'image du dernier point, un revers gagnant du Britannique pour conclure un rallye de 26 frappes. Robredo, qui n'a plus jamais remporté de titre, était pourtant à deux doigts de conclure !

43. Andy Murray – Milos Raonic

Masters

Edition : 2016

Tour : Demi-finale

Vainqueur : Andy Murray (Grande-Bretagne)

Adversaire : Milos Raonic (Canada)

Score : 5-7, 7-6(5), 7-6(9)

En cette fin de saison 2016, dans sa course échevelée vers la place de n°1 mondial – qu'il est, rappelons-le, le seul joueur hors Big 3 à avoir atteinte durant la décennie -, Andy Murray aura croisé deux fois en une semaine le même homme : Milos Raonic.

C'est "grâce" au forfait du Canadien, une semaine plus tôt en demi-finale de Bercy, que le Britannique avait accédé au trône pour la première fois de sa vie. La "revanche", au Masters, fut plus longue : 3h40 exactement, record de durée pour un match du Masters en 2 sets gagnants.

Complètement requinqué, Raonic a cette fois poussé Murray "au bout du bout". Il a mené 1 set, 1 break, il est revenu deux fois au score alors que son adversaire servait pour le match au 3e set, il a lui-même obtenu une balle de match dans un ultime jeu décisif irrespirable. Mais Murray, aidé par l'inoxydable confiance qui l'habitait à ce moment-là, s'est arraché pour aller cueillir un succès capital dans l'optique de conserver sa place de n°1 en fin de saison, devant Novak Djokovic. Qu'il battra le lendemain en finale, pour s'assurer de son trône.

42. Rafael Nadal – Juan Martin Del Potro

Coupe Davis

Edition : 2011

Tour : Finale (4e match)

Vainqueur : Rafael Nadal (Espagne)

Adversaire : Juan Martin Del Potro (Argentine)

Score : 1-6, 6-4, 6-1, 7-6(0)

Nostalgique de l'ancienne formule de coupe Davis ? Ne regardez pas les images de ce Nadal-Del Potro, vous risqueriez de vous faire mal ! Il y comporte tous les ingrédients qui ont fait aimer cette compétition. Deux acteurs héroïques prêts à poser leurs tripes sur le court pour leur pays, un décor – le stade Olympique de Séville – grandiose, une foule record (près de 75 000 personnes sur le week-end) et une ambiance fantastique comme seuls les supporters espagnols et argentins savent mettre.

Ce choc des n°1 ne pouvait être qu'à la hauteur, il le fut. Bousculé comme jamais sur terre battue pendant un peu plus d'un set par un "Del Po" en feu, Nadal, mené 6-1, 1-0 (break), 40-0, a su élever son niveau de jeu à des hauteurs stratosphériques pour renverser la tendance et s'imposer au bout d'un 4e set de folie, après 4h08. Remportant ainsi, pour la première fois, le point décisif en finale de coupe Davis, la cinquième de l'histoire de son pays.

Pas le plus long match de Coupe Davis de la décennie, loin de là (on le verra), mais clairement l'un des plus marquants.

41. Novak Djokovic – Andy Murray

Open d'Australie

Edition : 2012

Tour : Demi-finale

Vainqueur : Novak Djokovic

Adversaire : Andy Murray

Score : 6-3, 3-6, 6-7(4), 6-1, 7-5

Cet Open d'Australie est peut-être le plus éreintant que l'on ait pu vivre. Rien qu'à les regarder jouer, vous sortiez rincés du match. Avant l'invraisemblable combat final entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, le Serbe livre dès sa demi-finale un duel lui aussi d'une intensité ébouriffante. Andy Murray travaille depuis peu avec Ivan Lendl. Le Britannique n'a pas encore intégré la galaxie des vainqueurs en Grand Chelem. Ce sera pour la fin de cette année 2012, à New York. Mais il se rapproche.

Pendant près de cinq heures (4h50 exactement), Murray rend coup pour coup. Il vire en tête à deux sets à un (quelle troisième manche monstrueuse...), s'accroche comme un fou dans le set décisif où il se retrouve mené 5-2, mais Djokovic a quelque chose d'insubmersible. La manière dont il sauve une balle de break à 5-5 dans le 5e set au terme d'un point colossal, un de ceux qui le résume le mieux, en est la meilleure preuve. Dans le jeu suivant, il achève son rival avant de tomber à genoux sur la Rod Laver Arena. Trois jours plus tard, il lui faudra une heure de plus pour venir à bout de Rafael Nadal. Mais ça, c'est une autre histoire...

Rendez-vous mardi pour la suite du classement.