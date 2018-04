Pierre-Hugues Herbert : "Giudicelli ? Il n'est pas dans une situation facile"

Selon Pierre-Hugues Herbert, Bernard Giudicelli n'est pas une situation simple. La raison ? Sa double casquette de président de la Fédération française et de membre du conseil de la Fédération internationale. Le joueur de l'équipe de France, qui fait équipe en double avec Nicolas Mahut, avait interpellé son président sur Twitter quand ce dernier a affiché son soutien pour la réforme voulue par l'ITF. "Bernard stp ! Non ... Trouver une solution, au moins là-dessus, on est d'accord, mais celle proposée n'en est pas une ! L'argent et les sponsors ne font pas tout dans une compétition ! La Coupe Davis a une âme et une histoire. Ne la tuez pas."

Depuis, Herbert et Giudicelli en ont rediscuté "par téléphone", a affirmé le joueur, jeudi à Gênes à la veille d'Italie-France, sans vouloir entrer dans les détails. "Il a essayé de m'expliquer ses choix. C'était constructif d'avoir eu cette discussion pendant 1h30", a souligné Herbert. "Il est dans une situation assez spéciale où il est à la fois président de la Fédération française et membre du Board à l'ITF donc, forcément, c'est une situation qui n'est pas facile pour lui", a-t-il conclu.