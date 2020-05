Players' Cut : Eurosport célèbre Rafael Nadal toute la semaine

A partir du lundi 18 mai, les téléspectateurs d'Eurosport pourront revivre certains des plus grands matchs de la carrière de Rafael Nadal.

La semaine spéciale Nadal fait partie de "Players' Cut", une nouvelle série qui voit Eurosport célébrer les meilleurs joueurs du monde pendant une semaine entière (du lundi au dimanche, de 19 à 22 heures).

Le Players' Cut rejouera neuf matches classiques de Nadal, en commençant par son premier triomphe en Grand Chelem à Roland-Garros en 2005 et en terminant par sa victoire en 2019, 14 ans plus tard.

L'épisode de dimanche présentera également les moments forts de sa finale de 2017 à Roland-Garros, où il a réussi "La Decima", avec un court documentaire sur cet exploit sans précédent.

L'émission hebdomadaire reprend également trois emblématiques "Fedal", dont leur tout premier face-à-face en Grand Chelem à l'occasion de la finale de Roland-Garros 2006.

En plus des rediffusions de matchs, il y aura des entretiens exclusifs avec deux des personnes qui connaissent le mieux Rafa : son oncle et ancien entraîneur Toni Nadal, et l'ancien numéro un mondial et son actuel entraîneur Carlos Moya.

Toni et Carlos retrouveront la légende suédoise Mats Wilander pour révéler comment ces matchs ont véritablement marqué la carrière de Nadal, champion du Grand Chelem à 19 reprises.

Au programme :

Lundi 18 mai - Nadal contre Puerta (finale de Roland-Garros 2005) et Nadal contre Federer (finale de Roland-Garros 2006)

Mardi 19 mai - Nadal contre Federer (finale de l'Open d'Australie 2009)

Mercredi 20 mai -Nadal contre Djokovic (finale de l'US Open 2010)

Jeudi 21 mai - Nadal contre Federer (finale de Roland-Garros 2011)

Vendredi 22 mai -Nadal contre Djokovic (finale de Roland-Garros 2013)

Samedi 23 mai - Nadal contre Medvedev (finale de l'US Open 2019)

Dimanche 24 mai - Nadal contre Wawrinka (finale de Roland-Garros 2017) et Nadal contre Thiem (finale de Roland-Garros 2019)

