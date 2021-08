C'est incroyable que je sois aujourd’hui championne olympique. Et pourtant, la saison avait bien mal débuté pour moi. En janvier, j'ai dû être placée en quarantaine pendant deux semaines et ce, immédiatement après mon atterrissage à Melbourne parce qu’ils avaient trouvé un cas de coronavirus dans notre avion. Ça peut ne pas sembler trop dramatique aux premiers abords mais je n'étais pas prête pour l'Open d'Australie (ndlr, tête de série numéro 11, elle avait chuté au troisième tour face à la Belge Elise Mertens). Il m'a fallu deux ou trois mois pour rattraper le niveau des autres joueuses.

A partir du tournoi de Stuttgart, en avril, les choses ont commencé à s'améliorer, même si les résultats n'étaient pas là tout de suite. J'ai commencé à jouer un très bon tennis peu de temps après, à Madrid, où j'ai atteint les quarts de finale. Si vous travaillez dur et que vous faites des efforts, les résultats n’apparaissent pas directement, mais peut-être deux à six mois plus tard. Gagner l'or aux Jeux olympiques de Tokyo, c’était donc la récompense ultime !

Mais croyez-moi : je n'ai pas dormi du tout la nuit avant la finale contre Marketa Vondrousova. J’étais beaucoup trop nerveuse pour ça. Beaucoup de pensées m'ont traversé la tête. J'avais déjà réalisé des choses incroyables et j'avais la garantie d'une médaille. Mais l'or, c'est l'or et on n’a pas cette opportunité tous les quatre matins. Cependant, je pense que mes nerfs se sont relâchés et j’ai commencé à aller mieux lorsque je suis arrivé sur le court et lorsque la finale a commencé.

Et grâce à ma chienne Paula, j'ai de nouveau eu un porte-bonheur avec moi. J'ai des balles de tennis qui traînent partout à la maison et quand elle a vu que je faisais mon sac, elle a mis une balle mordue dedans. Je l'ai seulement remarqué quand je suis arrivée sur place, lorsque le tournoi a débuté. A partir de ce moment-là, plus rien de négatif ne pouvait m’arriver :-)

C'est dommage que je n'aie pas pu disputer le double mixte avec Roger Federer. Mais je comprends parfaitement sa situation : la santé passe toujours en premier. Nous sommes à la fois collègues et amis et nous entretenons toujours une très belle relation. Il m'a appelé quand il a pris la décision de se retirer des Jeux et nous en avons parlé. Je comprends parfaitement sa situation. Ça m’a rappelé un épisode très similaire lorsque j’ai dû déclarer forfait pour les Jeux olympiques de 2016, à Rio de Janeiro.

J'ai fait équipe avec Vicki Golubic pour le double dames à Tokyo. Nous sommes toutes les deux des joueuses de simple avant tout, mais ce fut un honneur de pouvoir jouer ensemble aux Jeux olympiques. Mieux encore, personne n'attendait rien de nous, ce qui nous a permis d’évacuer la pression. C'était vraiment une pure joie de partager cette expérience avec elle. Nous nous sommes tellement amusées et au final, nous avons réussi à remporter la médaille d'argent. Roger suivait tout ça depuis chez lui et nous écrivait avant et après chaque match. En fait, c'était comme s'il était là !

On m'a récemment demandé comment était Roger en tant que joueur de double ? Je n'ai besoin d’expliquer à personne ce qu'il est capable de faire quand il joue en simple. En double, j'ai été surpris de voir à quel point il m'a facilité le jeu. Avant nos matchs, par exemple à la Hopman Cup, j'étais un peu nerveuse, mais Roger a une vision d'ensemble et une intelligence de jeu incroyables. Il sait exactement où se positionner, sa volée est incroyable, tout comme le service. Je suis sûr qu'il pourrait jouer avec n'importe qui et gagner.

Roger est évidemment l’un des plus grands centres d’intérêt des médias. Pour moi, l'attention de ces derniers à Tokyo était gérable. Je pouvais mener ma vie normalement, par opposition à un joueur comme Kei Nishikori qui pouvait difficilement marcher dans les rues au Japon sans se faire remarquer. Mais je trouve aussi que c'est bien quand les gens m'associent au tennis lorsqu’ils me voient dans la rue.

La relation entre les médias et les joueurs, qui n'est pas toujours facile, a été un sujet de discussion majeur ces derniers mois. Et je pense que c'est bien. Naomi Osaka en a beaucoup parlé. En fin de compte, cela dépend toujours du ressenti personnel, d'où vous venez et à quel point vous êtes célèbre.

Pour moi, il était important de recevoir une formation médiatique de la part de la WTA entre nos 14 et 16 ans pour apprendre à faire face aux médias. Quelles questions peuvent vous être posées, comment rester tranquille, comment fonctionne la machine médiatique du circuit... Nous en avons parlé très tôt donc je pense que cela m'a aidé à les comprendre et à mieux y faire face. En fin de compte, les questions critiques des médias font partie du jeu lorsqu’on joue au tennis. Cela rend également le tout intéressant et l'intérêt des médias a fait que le tennis est devenu un sport célébré dans le monde entier.

Je dois encore m'habituer au fait que mon nom soit désormais cité dans les mêmes conversations que de grands joueurs suisses comme Martina Hingis, Stan Wawrinka et bien sûr Roger. Les trois ont remporté tellement de titres du Grand Chelem, c'est une toute autre catégorie. La Suisse est vraiment gâtée avec de grands professionnels du tennis et je suis très heureuse de pouvoir continuer dans cette voie avec Vicki Golubic et Jil Teichmann.

Maintenant, j'attends avec impatience l'US Open, même si je ne me considère pas comme l'une des favorites à New York. Même la médaille d'or à Tokyo n'y change rien. De plus, celles qui sont considérées parmi les favorites ne remportent généralement pas le tournoi ! Le plateau féminin est si ouvert que seules Naomi Osaka et Ashleigh Barty se sont démarquées par le passé avec un succès constant. Personnellement, je ne me lance pas dans la compétition dans le but d'aller en demi-finale ou en finale. Cet état d'esprit ne me convient tout simplement pas.

