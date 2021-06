Dans la dernière édition de Players 'Voice, le N°1 britannique revient sur son début de saison, son retour sur les courts depuis 2018 et son enthousiasme à l'idée de jouer à domicile pour la saison britannique sur gazon…

2021 a été plutôt amusant pour moi jusqu'à présent. J'ai bien joué et j'ai vraiment apprécié le défi de mettre en place mon jeu et mon style sur le terrain. Dans l'ensemble, c'est génial tout ce que j'ai déjà accompli.

Monte-Carlo a été énorme pour moi. Bien que je ne sois pas du genre à choisir des moments déterminants, ce tournoi, avec l'ATP Cup, doit être l'un des moments les plus forts de ma carrière. J'ai fait un excellent parcours et j'ai gagné de gros matchs contre de grands noms là-bas (ndlr, si Evans s'est distingué en sortant Novak Djokovic, il a également éliminé David Goffin et Hubert Hurkacz). Accéder aux demi-finales était très satisfaisant, mais vous voulez toujours faire mieux et j'espère pouvoir aller encore plus loin lors des prochains tournois.

Dan vainqueur de Novak Djokovic lors du Masters 1000 de Monte-Carlo 2021 Crédit: Eurosport

En 2017, lorsque j'ai eu cette année "sabbatique", il aurait été difficile voire impensable de croire que je serais de retour au premier plan en battant le N°1 mondial, et en plus sur terre battue, quatre ans plus tard. En fait, c'est juste un rappel pour nous dire que rien n'est jamais aussi mauvais qu'il n'y paraît et le plus souvent, vous arrivez toujours à voir le bout du tunnel. Évidemment, tout cela impliquait beaucoup de travail acharné. C'est ce qui rend les résultats comme celui de Monte-Carlo encore plus gratifiants.

Pourtant, à l'époque, je ne savais évidemment pas ce qui allait se passer dans le futur. C'était très difficile de rester éloigné du circuit pendant aussi longtemps. Le seul point positif est que cela m'a probablement fait apprécier encore plus le jeu, mais c'était difficile. Je me souviens juste avoir dû maintenir la conviction que je pouvais revenir et jouer au niveau dont je savais que j'étais capable.

Quand je suis revenu sur le circuit en 2018, il m'a fallu un certain temps pour me remettre sur pied, mais je pense que le temps libre que j'ai eu m'a motivé, m'a aidé à avancer et cela m'a poussé à remporter de bonnes victoires. J'ai eu de bons résultats depuis lors, donc j'espère vraiment pouvoir enchaîner et continuer à gagner aussi longtemps que possible.

Dan, vainqueur de Felix Auger-Aliassime, célèbre son premier titre sur le circuit ATP à Melbourne Crédit: Eurosport

Un an plus tard environ, en 2019, je suis devenu le N°1 britannique masculin. C'est une place assez prestigieuse quand on regarde les autres joueurs qui ont occupé ce rang au fil des années. Je pense que si on doit retirer quelque chose de mon histoire, ce serait que les choses peuvent changer. Vous pouvez faire de très bonnes choses si vous continuez à travailler dur et à y mettre votre esprit et tous vos efforts. J'espère que d'autres Britanniques pourront y croire, qu'ils soient jeunes débutants ou juniors cherchant à devenir professionnels. Concentrez-vous simplement sur le fait de tout donner et cela en vaudra la peine à la fin.

J'adorerais voir plus de Britanniques débarquer et jouer dans les tournois. Nous avons un bon groupe en ce moment, mais ce serait formidable de célébrer plus de succès britanniques. Pour certains d'entre nous qui sommes sur le circuit, nous sommes tous assez bons pour rester en contact et nous avons un groupe WhatsApp où on a de très bonnes discussions. Tout le monde envoie des encouragements et envoie des félicitations quand quelqu'un obtient de bons résultats.

Espérons que nous en aurons beaucoup au cours des prochaines semaines surtout que nous allons entrer dans la saison sur gazon, qui va se jouer principalement au Royaume-Uni. Pouvoir jouer devant des fans, et à domicile en plus, est vraiment excitant pour nous tous et j'espère juste que tout le monde en profitera ! Cela ressemble à une célébration parce que nous avons enfin "retrouvé le sport". J'ai regardé du football et tout le monde avait vrament l'air fou de joie.

Revenir au Queen's en particulier est quelque chose que j'attends vraiment avec impatience. Il y a un court central incroyable et j'espère que nous, les Britanniques, pourrons obtenir de belles victoires et montrer à la foule et à tous ceux qui nous suivent d'une manière ou d'une autre, le bonheur que c'est de retrouver le tennis en direct.

Ensuite, il y aura Wimbledon. Ce sera très différent de ce qu'on a l'habitude de voir à cause des restrictions sanitaires en place, mais ce sera spécial d'y jouer à nouveau devant des fans. Il y a quelques semaines, je suis allé à Wimbledon prendre le thé avec un de mes amis et c'était super de retourner là-bas. Je suis sûr que les organisateurs du tournoi feront de leur mieux pour en faire un grand tournoi comme il l'a toujours été.

Au-delà de la saison sur gazon, il y a beaucoup d'événements pour nous occuper jusqu'à la fin de l'année. J'attends vraiment avec impatience d'avoir tout le calendrier, mais la Coupe Davis est une chose vraiment importante pour moi et je suis ravi d'y participer à nouveau après son annulation en 2020. J'apprécie vraiment ces semaines avec l'équipe et j'espère que nous pourrons faire aussi bien que la dernière fois à Madrid.

Dan Evans célèbre sa victoire face à Jan-Lennard Struff qui envoie la Grande-Bretagne en demi-finales de la Coupe Davis 2020 Crédit: Eurosport

J'attends aussi avec impatience la Battle of the Brits (ndlr, tournoi lancé l'année dernière pendant le confinement et qui réunit les meilleurs joueurs du Royaume-Uni) en décembre. C'est en Ecosse cette année. Angleterre contre Ecosse, ça devrait être assez excitant ! Je suis intrigué de voir comment certains des gars vont réagir face à 6000 Écossais qui leur crient dessus, donc ça va être très amusant et une excellente façon de terminer l'année.

Dan encourageant son équipe lors de la deuxième édition de la Battle of the Brits en 2020 Crédit: Eurosport

Suivez Daniel Evans sur Instagram (@danevo.official).

