Bienvenue dans Players' Voice, la tribune offerte par Eurosport aux grandes figures du tennis. Dans ce numéro, Casper Ruud revient sur une saison 2021 mémorable pour lui au cours de laquelle il aura décroché pas moins de cinq titres. Il tire aussi les leçons de ses échecs relatifs en Grand Chelem et s'exprime sur son rôle dans le développement du tennis en Norvège.

Quand j'ai commencé ma saison en Australie l'an dernier, je n'avais aucune idée que je serais capable de gagner cinq tournois. Le joueur qui décroche un titre est celui qui a été le meilleur tout au long de la semaine. C'est toujours votre objectif, mais ce n'est pas facile à faire ! C'est même très compliqué, parce qu'en général 32 ou 64 joueurs sont sur la ligne de départ, mais il ne peut y avoir qu'un champion. Et ça m'est arrivé cinq fois l'année dernière. C'est évidemment un super sentiment, et même si c'est un peu surréaliste, ça m'a donné de la confiance. Désormais, je sais lors de chaque début de saison que je suis capable de gagner plusieurs tournois, et c'est bon pour la motivation.

Casper Ruud célèbre son sacre à Kitzbühel en 2021, devenant le premier joueur à gagner trois titres consécutifs en trois semaines depuis Andy Murray en 2011 Crédit: Getty Images

Si on me donnait la possibilité d'échanger ces cinq titres contre un sacre en Grand Chelem, je le ferais sans hésitation. Les Grands Chelems sont les événements les plus importants dans ce sport, tout le monde en rêve. Je me souviens de la première fois que j'ai joué un tableau principal après avoir passé les qualifications (de l'Open d'Australie 2018, NDLR) et c'était très spécial.

En 2021, je n'ai pas pu jouer aussi bien que ce que j'aurais espéré dans les Majeurs. Je pense que j'ai bien commencé avec un huitième de finale à l'Open d'Australie pour la première fois de ma carrière, mais en général, j'ai surtout été un petit peu déçu. A Roland-Garros, j'ai joué contre Alejandro Davidovich Fokina au 3e tour, et le match s'est fini à 7-5 en sa faveur au cinquième set. C'était une défaite très dure à encaisser pour moi parce que je sortais d'un super printemps sur terre battue. Roland-Garros, c'était donc un objectif important. C'était un match fou, en montagnes russes et j'avais conscience d'avoir eu des opportunités de gagner et de les avoir manquées.

J'ai connu un match assez similaire à Wimbledon où j'ai perdu dans un autre combat en cinq sets contre Jordan Thompson. Évidemment, vous ne voulez pas perdre ces matches, mais en même temps, ça donne de la motivation pour la suite, quand vous aurez l'opportunité de les jouer à nouveau. Vous vous souviendrez du goût amer de la défaite et penserez : "S'il vous plait, faites que ça ne se reproduise pas cette année !"

Je pense que c'est bien de traverser des moments et des défaites difficiles dans une saison, parce que ça veut dire que vous serez peut-être un peu meilleur la prochaine fois. J'espère pouvoir être un jour en situation de gagner ces gros tournois, mais je m'en sens encore loin… Je ferai évidemment tout ce qu'il faut pour y parvenir, je suis prêt à travailler dur. Je pense que Roland-Garros sera toujours l'un des tournois les plus importants pour moi. En 2024, ce sera spécial parce que les Jeux Olympiques se dérouleront à Paris, et il y aura donc deux chances de gagner là-bas cette année-là. J'aurai 25 ans, donc j'espère que je jouerai le meilleur tennis de ma carrière à ce moment-là.

Tout ceci signifie qu'il faut s'améliorer chaque année et je suis très reconnaissant d'avoir le soutien de ma famille dans cette perspective. Mon père est mon coach et toute ma famille est très impliquée dans mon tennis. Ce sport n'est pas facile comme nous le savons tous, donc ils essaient de gérer tout ce qui peut se passer en dehors du court pour que je puisse me concentrer sur mon jeu.

Mon père m'aide depuis que je suis tout petit et nous avons une très bonne relation père-fils, mais aussi en tant que coach et joueur. Je pense que son rôle a été déterminant pour que j'arrive à ce niveau. C'était important pour moi d'avoir à mes côtés quelqu'un qui avait connu le circuit et été lui-même joueur professionnel. Quand je me développais physiquement pour devenir le joueur que je voulais être, il m'a fait réaliser que chaque séance d'entraînement était importante. Il faut jouer pendant de nombreuses heures et frapper beaucoup de balles de tennis pour devenir un bon joueur. Et je crois que ça m'a fait mûrir assez vite.

Casper Ruud lors de l'Open d'Australie 2021 (à gauche), son père Christian lors de l'Open d'Australie 1999 (à droite) Crédit: Getty Images

En tant que famille, c'est amusant d'avoir mis la Norvège sur la carte du tennis mondial. Je joue sous les couleurs norvégiennes avec fierté, et je représente toujours mon pays quand je joue. Même si je joue sur le circuit ATP, la Norvège est inscrite à côté de mon nom, et j'adore jouer les compétitions par équipes nationales, l'ATP Cup comme la Coupe Davis.

Je veux rendre le tennis un petit peu plus populaire en Norvège. Je ne dis pas que nous devons brûler nos skis, mais peut-être que certains jeunes doués en sport pourraient plutôt choisir une raquette et exprimer leur talent sur un court de tennis. Peut-être qu'ils pourraient faire du tennis l'été, du ski l'hiver, ce serait vraiment sympa de voir plus d'enfants jouer. Je sais que depuis quelques années, le tennis s'est assurément développé et que de plus en plus de chaînes de télévision retransmettent mes matches. C'est toujours sympa de savoir que les gens du pays vous suivent, et j'espère les rendre fiers !

Suivez Casper Ruud sur Instagram (@casperruud) et sur Twitter (@CasperRuud98).

