Positif au COVID-19, Tiafoe se retire d'une exhibition à Atlanta

Frances Tiafoe ne pourra pas reprendre sa raquette en compétition ce week-end à Atlanta. Le 81e joueur mondial a annoncé samedi avoir été testé positif au coronavirus avant même de débuter l'exhibition "All American Team Cup" qui réunit les huit meilleurs joueurs américains du 3 au 5 juillet avec du public dans les tribunes. L'intéressé s'est déjà mis en quarantaine.

Il se faisait une joie de retrouver la compétition et quelques-uns de ses collègues joueurs de tennis ce week-end. Mais Frances Tiafoe a vite déchanté : il n'aura eu le temps que de gagner un match face à Sam Querrey (6-4, 7-6). Engagé pour jouer la "All American Team Cup" organisée du 3 au 5 juillet à Atlanta, l'Américain a annoncé avoir été testé positif au COVID-19 vendredi dans la foulée de sa victoire. Par conséquent, il s'est d'ores et déjà retiré de l'événement qu'il devait jouer en compagnie de 7 de ses compatriotes : John Isner, Taylor Fritz, Reilly Opelka, Sam Querrey, Tennys Sandgren, Tommy Paul et Steve Johnson. Il s'est aussi mis en quarantaine.

"Malheureusement, j'ai subi un test positif au COVID-19 vendredi et je dois me retirer de la All American Team Cup à Atlanta ce week-end. Lors des deux derniers mois, je me suis entraîné en Floride et j'ai été dépisté négatif là-bas, pas plus tard que la semaine dernière. J'aurai un second test en début de semaine prochaine, mais je me suis déjà isolé comme les équipes médicales me l'ont conseillé. Même si j'étais très enthousiaste à l'idée de rejouer, la santé et la sécurité de tout le monde restent la priorité absolue", a expliqué Tiafoe dans un message.

450 spectateurs par jour autorisés

Cette exhibition est le premier tournoi de tennis à accueillir du public aux Etats-Unis : 450 spectateurs par jour sont autorisés à assister aux matches, soit 30 % de la capacité du stade. Un espace d'environ deux mètres est imposé entre chaque groupe de détenteurs de billets avec un rang sur deux laissé vide. Des tests sont imposés aux joueurs sur place et leur température relevée. Ils logent tous également dans le même hôtel.

Ces mesures de sécurité sanitaire renforcées apparaissent plus que nécessaires après le fiasco de l'Adria Tour en Europe et alors que les Etats-Unis sont durement touchés par la pandémie de coronavirus. A noter que c'est Christopher Eubanks, actuel 238e joueur mondial et né à Atlanta, qui a été choisi pour remplacer Tiafoe lors de la suite de l'exhibition.

