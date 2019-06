Pour enterrer la hache de guerre, Thiem propose à Serena... un double mixte

Dominic Thiem se souviendra longtemps de l’édition 2019 de Roland-Garros. Parce qu’il en a été finaliste après avoir sorti le numéro 1 mondial Novak Djokovic, mais aussi parce qu’il a dû se battre contre les éléments (vent, pluie, interruptions) et un couac de l’organisation qui l’avait opposé à Serena Williams. Eliminée au 3e tour, l’Américaine avait voulu se débarrasser rapidement de sa conférence de presse et l’Autrichien avait été prié de changer de salle. Mais dix jours plus tard, il semble bien avoir passé l’éponge.

Vidéo - Le Commissioner : "Serena n'est pas une diva, elle a été victime d'un raté de l’organisation" 02:36

"Ce n’était probablement pas de la faute de Serena", a-t-il estimé a posteriori, mardi. A chaud, Thiem s’était (logiquement) ému du traitement qui lui était réservé – "C’est une blague ? Je dois m'en aller parce qu'elle arrive ? Je ne suis plus un junior", s’était-il exclamé – et avait dénoncé la "mauvaise personnalité" de l'Américaine. Mais il s’est avéré que la championne avait réclamé à l'organisation, si c’était possible, de répondre à la presse dans une salle plus petite et ne savait pas, au moment des faits, que Thiem avait été prié de lui laisser la place. L’épisode a d’ailleurs fait l’objet d’une chronique de notre "Commissioner" John McEnroe.

"Je trouve que tout ce qu’elle a accompli dans sa carrière est incroyable, sensationnel. J’aimerais me faire pardonner en jouant le double mixte avec elle à Wimbledon ou à l’US Open. Je ne comprends pas que cette histoire ait pris de telles proportions", a ajouté mardi le finaliste de Roland-Garros. Une proposition surprenante mais qui, si elle venait à prendre forme, vaudrait le détour. La balle est dans le camp de Serena à présent.