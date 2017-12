Pour sa reprise, Roger Federer domine Yuichi Sugita à la Hopman Cup

Roger Federer a réussi son retour à la compétition. Alors que 2017 n'est pas encore officiellement terminé, le Suisse a parfaitement négocié son retour sur les courts, samedi à Perth à la Hopman Cup, un mois et demi après sa défaite en demi-finale du Masters face à David Goffin. Facile vainqueur du Japonais Yuichi Sugita en deux manches (6-4, 6-3), le N.2 mondial n'a passé qu'une grosse heure sur le court (1h06) pour s'offrir le scalp de son adversaire. Et ce qu'on a vu a été plutôt satisfaisant dans le fond et la forme.

Une journée chargée pour le Suisse

Très bien réglé au service, détendu pour déployer ses coups, le Bâlois a proposé un tennis parfaitement équilibré pour venir à bout du Japonais dans ce match non-officiel mais évidemment disputé. Accrocheur lors de la première manche, le Nippon a ensuite lâché prise dès l'entame du second acte, débordé par le jeu varié de l'Helvète qui est ostensiblement monté en régime au fur et à mesure de la rencontre. Offensif et inspiré, notamment en retour, Federer a proposé une très belle version de lui-même devant le public de Perth. Physiquement, tout a fonctionné en tous cas.

Sa journée n'est pas encore terminée pour autant. Quelques instants après le simple dames entre Belinda Bencic et Naomi Osaka, l'homme aux 19 Grands Chelems reviendra poser son sac de raquettes sur le central pour disputer le double mixte aux côtés de sa compatriote. Voir jouer Federer deux fois dans une même journée, le luxe qu'offre la Hopman Cup cette année.