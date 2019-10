Un peu plus d'un mois qu'il n'avait plus connu ça ! Battu au premier tour des trois derniers tournois auxquels il avait participé (à Pékin, Shanghai et Anvers), Richard Gasque a renoué avec la victoire à Bâle, face à Juan Ignacio Londero, qui l'avait battu lors de leurs deux précédentes confrontations. Cette fois, en Suisse, le Français a été impeccable pour s'assurer une victoire facile et deux sets (6-1, 7-6) et 1h19 passé sur le court.

Plus d'informations à venir...