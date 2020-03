Le Buzz

Confinés comme tout le monde ou presque (restez chez vous !), Benoît Paire et Stan Wawrinka ont multiplié les lives sur Instagram ces derniers jours. L’occasion pour les deux tennisman de parler de tout et de rien, comme de la célèbre Fédération française de la lose par exemple.

Interrogé sur sa connaissance de l’entité par le Français, le Suisse a répondu positivement. "Ils sont forts, j’adore, ça me fait rire. Mais ils ont eu tellement de boulot ces dernières années...", a fait savoir Stan the Man en se marrant. "Moi, je suis le boss de la FFL", a pour sa part confié le Tricolore. On vous laisse apprécier cet échange sympathique.