Voilà un "titre" que Rafael Nadal n'avait encore jamais remporté. Le champion espagnol, double vainqueur en Grand Chelem cette année (Open d'Australie et Roland-Garros) a été désigné joueur préféré des fans au terme de cette saison 2022 selon un vote organisé auprès du grand public.

Dans les traditionnelles récompenses de fin d'année décernées par l'ATP, l'Espagnol avait déjà gagné le trophée du meilleur débutant, du joueur ayant le plus progressé, du plus beau comeback et du joueur le plus fair-play, mais jamais celui du chouchou des fans de tennis. Et pour cause. Un certain Roger Federer avait raflé la mise ces... 19 dernières années, de 2003 à 2021, ne laissant rien au reste du circuit.

Roger Federer et Rafael Nadal. Crédit: AFP

Le Suisse n'ayant pas du tout joué en simple cette saison avant d'annoncer son retraite et de faire ses adieux à Londres lors de la Laver Cup (où il a disputé un double en compagnie de Rafael Nadal), la place était à prendre et c'est donc son rival de toujours qui obtient cette fois la récompense, pour son plus grand plaisir :

"Je suis super heureux de recevoir le titre de joueur préféré des fans en 2022. Je ne pourrais jamais assez vous remercier tous pour le soutien, non seulement pour cette récompense, mais aussi pour les encouragements que je reçois dans n'importe quelle ville dans le monde. Cela veut dire beaucoup pour moi, alors un grand merci."

