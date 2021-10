Il faut remonter au 6 août, et une défaite face à Lloyd Harris (6-4, 1-6, 6-4) à Washington, pour retrouver la trace du dernier match de Rafael Nadal. Absent lors de l'US Open et sur cette fin de saison 2021, l'Espagnol est incertain sur la date de son retour sur les courts. "", a confié ce mercredi le Majorquin, dans des propos rapportés par AS , lors d'une cérémonie organisée par la mairie de Sant Llorenç des Cardassar (Baléares) pour le remercier de son aide apportée en 2018 après le torrent tragique dont la commune a été victime.