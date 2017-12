Rafael Nadal repousse sa rentrée

Rafael Nadal est en retard sur son programme. En délicatesse avec son genou droit en fin de saison dernière, l'Espagnol semble encore loin du compte sur le plan physique alors que se profile l'Open d'Australie dans un peu plus de trois semaines. Il a même dû renoncer à effectuer sa rentrée Abou Dhabi en fin de semaine prochaine.

"L'année 2017 a été rude et j'ai besoin d'organiser mon calendrier différemment afin d'être prêt (pour l'Open d'Australie)", a déclaré le Majorquin âgé de 31 ans sur le site internet du Mubadala World Tennis Championships. "C'est pour cette raison que je suis triste d'annoncer aux organisateurs et à vous tous, les fans, que je ne jouerai pas à Abou Dhabi."

Nadal, à la fin d'une saison 2017 harassante qui l'a vu reprendre la place de N.1 mondial et remporter Roland-Garros et l'US Open, avait dû abandonner pendant le Masters, blessé à un genou, le 14 novembre dernier. Selon le quotidien sportif espagnol AS, Nadal a interrompu cette semaine son entraînement dans son camp de base de Majorque pour aller à Barcelone faire examiner son genou.

Il sera remplacé dans le tournoi-exhibition d'Abou Dhabi, qui réunit six joueurs pendant trois jours, par son compatriote Roberto Bautista Agut, 20e mondial.