TENNIS - Dans une interview accordée au site Racquet Mag, Reilly Opelka, 39e mondial, n'a pas caché être extrêmement remonté contre l'ATP et sa gestion des joueurs de tennis pendant la crise liée au nouveau coronavirus.

L'ATP et la WTA ont annoncé vendredi qu'il n'y aurait pas de tournoi avant le début du mois d'août. De quoi plonger un peu plus dans la crise des joueurs et joueuses, qui malgré la création d'un fonds de soutien, ne cessent d'alerter sur leurs difficultés économiques. Dans une interview accordée à Racquet Mag, Reilly Opelka n'a pas hésité à s'en prendre à l'ATP et sa gestion des tennismen.

"L'ATP ? Je pense qu'ils n'auraient pas pu gérer la situation plus mal. On est complètement laissé dans le noir, on ne sait pas ce qui se passe", a-t-il balancé. Avant d'ajouter : "Les dirigeants n'ont pas baissé leur salaire. Ceux de la WTA ont vu leur rémunération baisser, la WTA a donné le prize-money du premier tour d'Indian Wells. (...) Nous ne savons même pas ce qu'ils font réellement en ce moment."

Reilly Opelka

Le 39e mondial est également revenu sur le fonds de soutien. Même s'il apprécie le geste, pour lui, ce n'est pas aux joueurs de mettre la main à la poche : "Les joueurs ne devraient jamais payer d'autres joueurs. Mais étant donné le désordre dans lequel nous sommes, ça semble nécessaire, on a l'impression que c'est leur seul espoir. [...] Je ne pense pas qu'en tant que dirigeant de l'ATP, vous devriez demander à des joueurs de payer d'autres joueurs alors que vous-même n'avez pas diminué votre salaire."

Quid des critères d'obtention de cette aide ? Le joueur a un avis bien arrêté sur la question : "Je le dis sans manque de respect mais les joueurs au-delà de la 500e place économisent de l'argent en ce moment. Je pense que protéger ceux qui sont ente la 100e et la 400e place mondiale devrait être la priorité n°1."

