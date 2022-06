Tennis

Renault - Groundbreakers - "McEnroe sur Navratilova : "Ce n'est pas un film, c'est la vie d'une immense championne"

Dans le dernier épisode de Groundbreakers, John McEnroe se penche sur la vie et la carrière étonnantes de l'une des plus grandes joueuses de tous les temps, Martina Navratilova. Sur et en dehors du court, Navratilova est un exemple de tout ce que le sport a de bon, pourt tout le monde. Regardez Groundbreakers, la nouvelle série animée par John McEnroe sur les joueurs qui ont fait bouger le tennis.

00:02:55, il y a 2 heures