Richard Gasquet sera présent avec l'équipe de France pour la Coupe Davis. Avant les matches de poules cette semaine à Innsbruck contre République tchèque jeudi et la Grande-Bretagne samedi, le Biterrois s'est confié à L'Equipe , dans un entretien à paraître ce mercredi, et n'a pas mâché ses mots. Le joueur de 35 ans, actuellement 86e joueur mondial au classement ATP, a en effet failli mettre un terme à sa carrière en début d'année.

C'est limite la plus belle saison de ma carrière

"J'ai eu quatre mois très difficiles au début avec ma blessure au pied (ndlr : au sésamoïde). Je ne pouvais pas faire deux pas... C'était très long, ça ne passait pas. Je pensais que j'allais arrêter ma carrière. Que c'était fini, a-t-il lâché. Parfois, les docteurs te font peur. Après j'ai eu le Covid en mars. Bref, j'ai commencé ma saison en mai (ndlr : fin avril, à Barcelone). À 35 ans, dans ces conditions... Et j'ai fini dans les 100 premiers. C'est une grande victoire pour moi et je le pense vraiment. C'est limite la plus belle saison de ma carrière !"

Après son retour, le demi-finaliste de Wimbledon 2007 a battu Diego Schwartzman à Lyon (8e de finale), Hugo Gaston au premier tour de Roland-Garros et atteint la finale du tournoi d'Umag (battu par Carlos Alcaraz). "Je me suis battu, vous n'avez pas idée à quel point, a-t-il souligné. Je suis toujours vivant et je me dis que l'an prochain je peux faire la même chose." Avant de penser à 2022, Richard Gasquet va finir l'exercice 2021 avec les Bleus de Sébastien Grosjean.

