La première ATP Cup de l'histoire se fera donc sans la Suisse et Roger Federer. Ce dernier a en effet annoncé, ce mercredi, renoncer à participer à la nouvelle compétition par équipes organisée par l'ATP en Australie du 3 au 12 janvier 2020. Le tout pour "raisons familiales".

"Intégrer cet événement à mon calendrier a été difficile. Cela impliquait de passer moins de temps avec ma famille ainsi qu'un début de saison chargé", a ainsi expliqué le natif de Bâle. "Après des discussions avec ma famille et mon équipe concernant la saison à venir, on en a conclu que ces deux semaines en plus à la maison seraient bénéfiques pour ma famille et mon tennis", a-t-il ajouté.

La Suisse retirée du tableau

En faisant ce choix, Federer retire automatiquement la Suisse de la compétition. Le règlement de la compétition est clair : les sélections sont qualifiées pour la phase finale en fonction du classement de leur meilleur joueur. Problème, Stan Wawrinka avait renoncé à participer à l'ATP Cup, préférant se rendre du côté de Doha. C'est donc le classement d'Henri Laaksonen qui est pris en compte. Et ce dernier n'est "que" 105e mondial.

Dans son communiqué, l'ATP annonce que six pays peuvent désormais se qualifier pour intégrer la phase finale.