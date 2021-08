Joyeux anniversaire, Roger. Figure centrale du tennis mondial au XXIe siècle, Roger Federer souffle dimanche ses 40 bougies. A l'âge où l'immense majorité des grands champions de l'histoire du tennis avaient raccroché depuis belle lurette, le champion suisse appartient toujours au présent, même si son avenir, lui, s'inscrit plus que jamais en pointillés.

Passé au fil des ans du statut de phénomène tout court à celui de phénomène de longévité, le Bâlois s'approche inexorablement de la fin. C'est par définition le cas de tout un chacun, mais le concernant, l'échéance commence à prendre un caractère d'urgence. Son armée de fans à travers le monde redoute le moment où la star annoncera le grand départ. L'âge n'est certes qu'un chiffre, mais celui-ci s'allume comme un clignotant. Surtout au vu des derniers mois.

Roger Federer Crédit: Getty Images

ATP Cincinnati, OH Masters 1000 Cincinnati 2021 – Dates, programme, diffusion, chaîne, favoris : toutes les infos IL Y A 10 HEURES

Depuis un an et demi, Roger Federer est devenu un intermittent du spectacle. Espéré à chaque tournoi, scruté à chaque sortie, mais dont l'agenda et les ambitions sont plus que jamais corrélés aux avertissements que lui envoie son corps. Après une année 2020 quasiment blanche, où il n'avait plus mis les pieds sur un court après l'Open d'Australie en début d'année, le Suisse n'a disputé que 13 matches en 2021. Quand il joue, il demeure compétitif. Un huitième de finale à Roland-Garros, un quart à Wimbledon, ce n'est pas à la portée du premier venu. Mais peut-on juger Federer à l'aune du commun des mortels ?

Tout dépend ce que l'on attend de lui et, surtout, la façon dont lui-même s'envisage à ce stade de sa carrière. Si le plaisir est son unique moteur, il pourrait prolonger l'aventure, car si les deux derniers Majeurs ont prouvé une chose, c'est que, tennistiquement, il tient encore la route, en tout cas suffisamment pour atteindre la seconde semaine. En revanche, si le carburant principal de son moteur est la chasse aux grands titres, il est fort possible que l'ancien numéro un mondial décide de mettre assez rapidement la flèche pour se consacrer à 100% à sa vie de famille.

Le dernier grand titre de Federer remonte à l'Open d'Australie 2018, il y a trois ans et demi. Depuis, il a vu Nadal et, plus encore Djokovic, cumuler les honneurs pour revenir à sa hauteur au nombre de victoires en Grand Chelem. Le trio légendaire affiche une égalité parfaite à 20 – 20 – 20 qui pourrait n'être que provisoire. Sa dernière vraie chance de victoire en Grand Chelem date de la finale de Wimbledon en 2019, celle qui hante toujours ses aficionados, avec ces deux balles de match dans le 5e set contre Novak Djokovic avant qu'il ne s'incline 13-12 au tie-break.

20-20-20 : Novak Djokovic a rejoint Roger Federer et Rafael Nadal. Crédit: Eurosport

Il paraît désormais déraisonnable de penser que "Rodgeur" puisse ajouter ne serait-ce qu'une unité à son palmarès majuscule. Si son récent quart à Wimbledon le mois dernier peut difficilement être considéré comme un naufrage, la manière dont il s'y est incliné, en étant balayé par Hubert Hubert Hurkacz, novice à ce niveau, n'incite pas à l'optimisme. Pour un peu, ce jour-là, c'est en étant là qu'il nous manquait le plus.

En sortant du court, il avait d'ailleurs laissé planer en toute sincérité le doute sur son avenir. "Est-ce que j'ai joué mon dernier Wimbledon ?, s'était-il interrogé. Je ne sais pas du tout. On va discuter avec mon équipe. J'aimerais pouvoir revenir, mais à mon âge, on ne peut pas savoir. Il faut que je réfléchisse."

Depuis, il a renoncé aux Jeux Olympiques, puis aux Masters 1000 de Toronto et Cincinnati. Sera-t-il présent à l'US Open, dans trois semaines ? Impossible d'être affirmatif, et difficile d'être réellement optimiste. Quand bien même il s'alignerait à New York, il n'aurait alors pas disputé le moindre match depuis Wimbledon. Même pour un prodige du jeu comme Federer, il n'est pas possible de lorgner le titre en jouant aussi peu.

A ce stade, tout doit être pris comme du bonus. Profiter, simplement, de ce qu'il a à offrir, où et quoi que ce soit. Rien de ce qu'il n'accomplira plus ne changera quoi que ce soit à ce qu'il lèguera. Il ne se doit rien, et à nous tous encore moins.

Roger Federer Crédit: Getty Images

ATP Canada Masters 1000 Toronto 2021 – Dates, programme, diffusion, chaîne, favoris : toutes les infos IL Y A 12 HEURES