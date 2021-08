Avec l’âge et les blessures, ils ne sont plus les plus assidus du circuit. Mais Roger Federer (40 ans), Serena Williams (39) et Rafael Nadal (35), tous trois forfaits pour l’US Open 2021 , figurent toujours dans le "Top 5" des joueurs ou joueuses de tennis les mieux payés, selon un classement publié par Forbes ce lundi et qui concerne les douze derniers mois.