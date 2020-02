Sur les cimes du tennis mondial depuis plus de dix ans, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic n’échangent pas uniquement sur les courts : les trois monstres sacrés de la petite balle jaune ont aussi un groupe WhatsApp sur lequel ils communiquent.

Le Suisse avait révélé en septembre dernier que les membres de la Team Europe participant à la Laver Cup disposaient d’un groupe de conversation sur la célèbre application de messagerie. L’Espagnol, lui, a confié mardi dernier que le "Big 3" avait un groupe rien qu’à lui.

"On parle le même langage, a indiqué le Taureau de Manacor au moment de confirmer l’info à la station de radio Dubai Eye. On fait la même chose depuis tellement de temps et on aime le faire. Je pense que nous avons la responsabilité de promouvoir notre sport de la bonne façon. On essaie juste de prendre soin des choses qui peuvent aider à promouvoir le tennis autour de la planète."

"On ne ne plaisante pas trop là-dessus"

Interrogé sur le sujet par le même média, Djokovic a confirmé dimanche l’existence du groupe. "On est tous actifs et inactifs, a fait savoir le numéro 1 mondial. Quand on est actif, tout le monde répond. On s’entend très bien, il y a un énorme respect entre nous personnellement et professionnellement et tant que ça continuera ainsi, tout le monde en tirera profit, tout comme notre sport."

Vous l’aurez compris, les trois ogres du tennis utilisent WhatsApp pour évoquer les questions de gouvernance du tennis, eux qui font tous les trois partie du Conseil des joueurs de l’ATP depuis le retour dans l’instance du tandem suisso-espagnol en août dernier. En profitent-ils pour se chambrer alors qu’ils sont lancés dans une folle course au record de victoires dans les tournois du Grand Chelem ?

"On ne plaisante pas trop là-dessus", a indiqué Nadal, 19 Majeurs au compteur, soit un de moins que Federer et deux de plus que le Djoker. "Chacun fait les choses à sa façon. Bien sûr que j’aimerais bien finir avec plus de titres en Grand Chelem que n’importe qui mais ce n’est pas quelque chose qui m’obsède. Je suis très heureux de ma carrière. Si Roger ou Novak finissent avec plus de Majeurs que moi, la vie continue. Je ne pense pas que dans dix ans, je serai plus heureux ou moins heureux si je suis premier, deuxième ou troisième au nombre de victoires en Grand Chelem."

On donnerait cher pour connaître le nom de ce groupe WhatsApp…