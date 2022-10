Il avait promis qu'il ne serait pas "un fantôme". Rien d'étonnant donc à ce que Roger Federer refasse bientôt une apparition publique. Dans un mois quasiment jour pour jour, le 19 novembre prochain, le jeune retraité des courts reprendra la raquette à Tokyo dans le cadre d'une journée événementielle organisée par son équipementier japonais. Pour le "Uniqlo's LifeWear Day Tokyo 2022", il devrait ainsi taper la balle avec Shingo Kunieda, un autre homme de records mais en tennis en fauteuil.

Ad

WTA Guadalajara Contrainte à l'abandon, Badosa dit adieu au Masters IL Y A 2 HEURES

Véritable héros local et légende de son sport, le Japonais compte pas moins de 28 titres du Grand Chelem en simple et trois médailles d'or olympiques conquises à Pékin en 2008, Londres en 2012 et Tokyo en 2021. Il n'a donc rien à envier en termes de palmarès à Federer, ce serait même plutôt le contraire. L'exhibition aura lieu et l'Ariake Coliseum et la participation d'éventuels autres joueurs n'a pas été précisée pour le moment.

Federer aux commentaires de Wimbledon 2023 pour la BBC ?

Lors de la Laver Cup qui a conclu en beauté sa carrière tennisman professionnel, Federer avait fait part de son envie de jouer plusieurs exhibitions à l'avenir. Ce n'est donc peut-être que la première d'une longue série. Des rumeurs ont également évoqué ces derniers jours son éventuelle arrivée à la BBC l'été prochain en tant que consultant de luxe pour commenter l'édition 2023 de Wimbledon.

WTA San Diego Manque de fair-play : Swiatek joue-t-elle "sale" ? IL Y A 2 HEURES