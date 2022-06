Alexander Zverev est passé par la case opération. Quatre jours après avoir été contraint d’abandonner sa demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal , suite à une énorme torsion à la cheville droite subie en fin de 2e manche, l’Allemand a annoncé avoir été opéré de la dite cheville sur ses réseaux sociaux, mardi soir.

L’intervention a eu lieu à Hambourg mardi matin. "Nous avons tous notre propre chemin dans la vie. Celui-ci fait partie de la mienne. La semaine prochaine, je vais atteindre le meilleur classement de ma carrière, avec la 2e place mondiale, mais ce matin (mardi, ndlr), j’ai dû subir une intervention chirurgicale", a précisé Zverev dans son message.

Les ligaments de la cheville déchirés

Vendredi soir, dans un message vidéo relayé par Roland-Garros, l’actuel 3e mondial avait annoncé que sa blessure semblait grave. Les examens complémentaires effectués chez lui en Allemagne ont donc confirmé le pire : ses trois ligaments latéraux ont été déchirés. Le meilleur moyen pour se remettre était donc de passer sur le billard.

"Pour revenir rapidement à la compétition, pour être sûr que les ligaments se remettent bien et pour retrouver une stabilité optimale de ma cheville, la chirurgie était le meilleur choix", a ajouté Zverev. "Ma rééducation débute maintenant et je ferai tout pour revenir plus fort que jamais."

Le communiqué ne précise pas la durée d’indisponibilité pour Alexander Zverev. S'il reste à confirmer officiellement, son forfait pour la saison sur gazon et Wimbledon semble tomber sous le sens.

Le joueur a déjà reçu des messages de soutien de la part de ses compatriotes Tommy Haas et Sabine Lisicki. Holger Rune, récent quart de finaliste à Roland-Garros, lui a aussi adressé quelques mots sur Instagram.

Rafael Nadal au chevet d'Alexander Zverev, touché à la cheville droite et contraint à l'abandon en demi-finale de Roland-Garros, le 3 juin 2022. Crédit: Getty Images

