Simona Halep retrouve Daniel Dobre, son ancien (et donc nouveau) coach. "Je travaille avec un coach roumain, Daniel Dobre, quelqu'un qui me connaît bien, puisqu'il m'a déjà entraîné auparavant", a expliqué l'ancienne nº1 mondiale. "J'ai confiance en lui, nous avons eu une bonne collaboration dans le passé, le plus important, c'est que je me sente bien", a-t-elle poursuivi.

Halep ne travaille plus depuis fin 2018 avec l'Australien Darren Cahill qui a souhaité pouvoir passer plus de temps avec sa famille. Sous sa direction entre 2015 et 2018, Halep est devenue nº1 mondiale et a remporté son premier titre du Grand Chelem, à Roland-Garros en juin 2018. Sans entraîneur, Halep, 27 ans, a connu un début de saison 2019 mitigé avec des éliminations en 8e de finale de l'Open d'Australie en janvier et à Indian Wells la semaine dernière.

Elle avait travaillé brièvement avec le Belge Thierry Van Cleemput après l'Open d'Australie.